- Firmy żeglugowe mogą być zmuszone do płacenia podatku za korzystanie z Morza Bałtyckiego - ocenił minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Zdaniem szefa tamtejszego MON, takie rozwiązanie mogłoby pokryć koszty ochrony podmorskiej infrastruktury. - Jest to w zasadzie opłata ubezpieczeniowa za uszkodzenie kabli - dodał Pevkur. W ostatnim czasie na akwenie doszło do serii incydentów, a NATO zapowiedziało zwiększenie ochrony.