Operował Leona XIV. Chirurg zabrał głos w sprawie kondycji papieża

Michał Blus

Michał Blus

- Nie ma przeciwwskazań - tak profesor Stefano Margaritora, który operował papieża, odpowiedział na pytanie, czy Leon XIV może wyruszyć w zaplanowaną na listopad pielgrzymkę do Ameryki Południowej. We wtorek biskup Rzymu przeszedł zabieg usunięcia nowotworu płuca. Już w niedzielę papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

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Papież w białej szacie i piusce z krzyżem wśród ludzi w garniturach, pozdrawiający ruchem ręki
Papieski lekarz przekazał, że nie ma przeciwskazań w pielgrzymce Ojca Świętego do Ameryki PołudniowejMASSIMO PERCOSSIPAP

W skrócie

  • Profesor Stefano Margaritora stwierdził, że nie ma medycznych przeciwwskazań do zaplanowanej w listopadzie pielgrzymki papieża Leona XIV do Ameryki Południowej.
  • Nowotwór płuca został wykryty u papieża przypadkowo podczas rutynowych badań, a operację przeprowadzono bez komplikacji, po czym papież szybko wrócił do zdrowia.
  • Papież Leon XIV opuścił szpital w dobrej kondycji i ma spotkać się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański tydzień po ujawnieniu informacji o diagnozie.
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W wywiadzie dla watykańskich mediów profesor chirurgii Stefano Margaritora podkreślił, że w ciągu około dziesięciu dni Leon XIV powinien w pełni odzyskać siły.

Lekarz wyraził też opinię, że papież zniesie trudy pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej.

- Jeśli chodzi o długą podróż, obejmującą przeloty samolotem, która ma się odbyć za mniej więcej trzy tygodnie, powiedziałbym, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do jej odbycia - zaznaczył Margaritora.

Trasa pielgrzymki to ponad 30 tysięcy kilometrów, kilkanaście lotów samolotem. To także zmiany klimatu i wysokości.

We wtorek prof. Margaritora kierował zespołem chirurgów podczas operacji usunięcia papieżowi nowotworu płuca.

W sobotę, piątym dniu hospitalizacji, papież opuścił rzymską Poliklinikę Gemelli, gdzie był operowany. Wyszedł ze szpitala w dobrej formie.

Operacja nowotworu płuc u papieża. Leon XIV opuścił szpital

- Nowotwór złośliwy płuca u papieża został wykryty zupełnie przypadkowo, co niestety zdarza się dość często - przekazał profesor. Jak dodał, podczas rutynowych badań obrazowych jamy brzusznej zauważono niewielką zmianę w obrębie podstawy płuca.

- Ten nowotwór, szczególnie we wczesnym stadium, nie daje żadnych objawów. Widzieliśmy to na przykładzie papieża, który nie miał żadnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i czuł się doskonale - wyjaśnił.

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Operację, którą Leon XIV przeszedł we wtorek, chirurg określił jako rutynową.

- Papież włożył w powrót do zdrowia po operacji całe serce i wszystkie siły wykazując się determinacją właściwą najbardziej zmotywowanym pacjentom po tego rodzaju zabiegach - przekazał medyk.

Dodał, że Leon XIV "miał dużo silnej woli, by jak najszybciej odzyskać sprawność, co przekładało się na postępy w rekonwalescencji".

W niedzielę w południe papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański - tydzień po tym, gdy ogłosił również przy tej okazji, że lekarze wykryli u niego guzek na płucu. Wiadomość ta wywołała wówczas poruszenie.

Na Placu Świętego Piotra oczekiwane są tysiące osób z całego świata.

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Źródło: Ansa

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