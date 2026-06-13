Operacja wywiadowcza USA i Wenezueli. Trump ogłosił sukces

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Przywódca międzynarodowego gangu Tren de Aragua został zabity podczas wspólnej operacji Stanów Zjednoczonych i Wenezueli - potwierdziły wenezuelskie władze. Wcześniej o udanym ataku informował prezydent USA Donald Trump. "Szybkie i śmiercionośne uderzenie", "na mój rozkaz" - relacjonował w serwisie Truth Social.

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Prezydent USA Donald Trump na tle mapy Wenezueli, w prawym górnym rogu eksplozja budynku
Trump o udanej operacji militarnej USA i WenezueliSAUL LOEB/AFP/East News123RF/PICSEL

W skrócie

  • Wenezuelskie władze potwierdziły, że przywódca międzynarodowego gangu Tren de Aragua został zabity podczas wspólnej operacji z udziałem Stanów Zjednoczonych.
  • Operacja, podczas której zneutralizowano Hectora Rusthenforda Guerrero Floresa, obejmowała współpracę technologiczną i wymianę informacji wywiadowczych między Caracas a Waszyngtonem.
  • Zlikwidowany Guerrero Flores kierował grupą Tren de Aragua i został oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami i bronią palną.
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42-letni Hector Rusthenford Guerrero Flores, pseudonim "Nino Guerrero", stał na czele grupy Tren de Aragua, która została uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną - podaje agencja AFP. Poza Wenezuelą gang działa również w Kolumbii, Peru i Chile.

"Doszło do starć z członkami tych struktur przestępczych, w wyniku których zneutralizowano Hectora Rusthenforda Guerrero Floresa, ps. 'Nino Guerrero'" - poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Łączności Wenezueli.

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Jak dodał resort, "wspólna operacja" Caracas i Waszyngtonu obejmowała "specjalistyczne wsparcie technologiczne" oraz wymianę informacji wywiadowczych między krajami.

O śmierci Floresa informował wcześniej prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca napisał na swojej platformie Truth Social, że wojsko przeprowadziło "szybki i śmiercionośny atak kinetyczny" na Wenezuelczyka. Podkreślił, że był on "ściśle skoordynowany z naszymi przyjaciółmi w Wenezueli, z którymi dobrze współpracujemy".

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"W rezultacie terroryści z Tren de Aragua nie mają już bezpiecznego schronienia w Wenezueli ani nigdzie indziej" - ocenił Trump.

Prezydent USA zamieścił w sieci nagranie z lotu ptaka, na którym widać moment eksplozji budynku.

Pomyślne zakończenie operacji potwierdził również szef Departamentu Obrony USA Pete Hegseth.

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Zlikwidowany przez wojsko USA i Wenezueli Guerrero Flores w grudniu ubiegłego roku usłyszał zarzuty między innymi posiadania narkotyków oraz broni palnej. Zdaniem śledczych stał on na czele gangu Tren de Aragua w szczytowym momencie jego istnienia i koordynował jego przemianę z gangu więziennego do międzynarodowej organizacji terrorystycznej.

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Prokurator Jay Clayton stwierdził, że dopuścił się on "niezliczonych aktów przemocy, wymuszeń i handlu narkotykami w całej Ameryce Północnej, Południowej i Europie".

Operacja mająca na celu zlikwidowanie Floresa jest kolejnym przykładem zacieśniania relacji USA i Wenezueli od czasu schwytania przez amerykańskie wojsko prezydenta Nicolasa Maduro w styczniu tego roku.

Źródło: AFP

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