Operacja wojskowa Brytyjczyków. Przechwycono tankowiec rosyjskiej floty cieni

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

"Dziś wczesnym rankiem wydałem rozkaz naszym siłom zbrojnym dotyczący przechwycenia tankowca floty cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche" - przekazał w niedzielę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Polityk podziękował wojsku za zaangażowanie w akcję i podkreślił, że jest to kolejny cios wymierzony w wojnę Władimira Putina przeciw Ukrainie.

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Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer na tle rosyjskiego tankowca floty cieni
Operacja brytyjskiego wojska na kanale La MancheTHIBAUD MORITZ/JAMES GLOSSOP / POOL / AFPEast News

Do przechwycenia rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni doszło w niedzielę wczesnym rankiem. O szczegółach akcji szef brytyjskiego rządu poinformował w mediach społecznościowych.

"Ta zakończona sukcesem operacja zadaje Rosji kolejny cios i przypomina tym, którzy podsycają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć" - pisał brytyjski premier.

La Manche. Operacja wojskowa Wielkiej Brytanii. Przechwycono rosyjski tankowiec

Statek Smytros został przejęty przez formację Royal Marines oraz specjalnie przeszkolonych do tego funkcjonariuszy organów ścigania. Jak poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony, tankowiec zostanie tymczasowo zatrzymany i monitorowany pod kątem możliwych zagrożeń u południowych wybrzeży Anglii.

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Trwająca sześć godzin operacja została przeprowadzona przez brytyjskie wojsko w ścisłej współpracy z Francją.

"Operacje takie jak ta wymagają umiejętności, profesjonalizmu i odwagi. Składam hołd personelowi naszych Sił Zbrojnych i wszystkim zaangażowanym" - mówił szef resortu obrony Dan Jarvis. Podkreślił, że flota cieni jest jednym ze źródeł finansowania rosyjskiej agresji w Ukrainie, a interwencja Brytyjczyków to "cios dla nielegalnej wojny Putina".

Celny cios w rosyjską flotę cieni. Morska akcja Brytyjczyków

"Zaburzając funkcjonowanie floty cieni, my i nasi międzynarodowi partnerzy bezpośrednio uszczuplamy zasoby podtrzymujące agresję Rosji w Ukrainie i zmniejszamy jej zdolność do zagrażania bezpieczeństwu w Europie i poza nią" - podało w komunikacie Ministerstwo Obrony.

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Dotychczas Wielka Brytania nałożyła sankcje na blisko 600 statków rosyjskiej floty cieni. Odpowiada ona za transport około 75 proc. ropy kontrolowany przez objętą międzynarodowymi sankcjami Federację Rosyjską. Jak przypomina brytyjski resort, flota cieni stanowi "kluczową linię ratunkową dla Kremla, generując fundusz wojenny", który pozwala na zakup pocisków, dronów i innych rodzajów broni.

Powszechnie wykorzystywanymi praktykami rosyjskiej floty cieni są częste zmiany bandery, operatora i nazw poszczególnych jednostek. Statki te manipulują systemy identyfikacji i kontroli żeglugi, co utrudnia identyfikację tankowców i ich tras.

Źródło: BBC, Reuters

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