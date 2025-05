Wedle zapewnień władz w Delhi, jest to bezpośrednia odpowiedź na atak terrorystyczny z 22 kwietnia, dokonany w okolicy miasta Pahalgam . Indie obwiniają o niego dwie organizacje terrorystyczne, działające na terenie Kaszmiru: Laszkar-i-Toiba oraz Jaish-e-Mohammad .

Co więcej, strona pakistańska podaje mocno odmienną od indyjskiej wersję wydarzeń , jeśli chodzi o ataki rakietowe przeprowadzone przez siły indyjskie. Według władz w Islamabadzie Indie uderzyły na sześć lokalizacji , przy czym pakistańskie władze utrzymują, że nie były to siedziby organizacji terrorystycznych, ale miejsca zamieszkałe przez cywilów.

Te zarzuty odpiera z kolei strona indyjska, która przekonuje, że straty uboczne zostały "zminimalizowane dzięki precyzyjnemu celowaniu" . Delhi podkreśla też, że z jej strony jest to zakrojona na szeroką skalę operacja antyterrorystyczna, a nie pełnoskalowa agresja militarna. Na dowód tego Indie wskazują, że pakistańskie instalacje wojskowe nie były celem ataków , chociaż indyjski wywiad dostarczył rządowi dowodów na wsparcie pakistańskich sił zbrojnych dla działających w Kaszmirze terrorystów.

Z kolei szef pakistańskiego MON - Khawaja Muhammad Asif - przekazał mediom, że siłom pakistańskim udało się zestrzelić "pięć wrogich samolotów" . Pakistan zastrzega jednak, że pełnoprawna odpowiedź na indyjski atak to kwestia najbliższej przyszłości.

Eskalacja, która trwa od kilkudziesięciu godzin, to bezpośrednie następstwo bestialskiego ataku terrorystycznego z drugiej połowy kwietnia. Nieopodal miejscowości Pahalgam w indyjskiej części Kaszmiru nieznani sprawcy zabili 26 osób, z czego wszystkie, oprócz jednej, były indyjskimi turystami .

To najkrwawszy atak na indyjską ludność cywilną od dwóch dekad. Do ataku początkowo przyznała się mało znana grupa powstańcza Kaszmirski Front Oporu , ale później organizacja wycofała się z tej deklaracji.

Władze w Delhi winą za zbrodnię obarczają działające na terenie Kaszmiru organizacje Laszkar-i-Toiba oraz Jaish-e-Mohammad. To właśnie z pierwszą z nich ma być powiązany Kaszmirski Front Oporu. Indie zapewniają też, że wedle ich danych wywiadowczych pomocy bojownikom udziela pakistańska armia . Rząd w Islamabadzie kategorycznie dementuje te oskarżenia, natomiast Indie nie przedstawiły jeszcze dowodów na poparcie swojego stanowiska.

Brutalność dokonanej w Kaszmirze zbrodni wywarła ogromny wpływ na indyjską opinię publiczną . Świadkowie ataku relacjonowali, że w przypadku wielu ofiar napastnicy najpierw pytali o ich wyznanie, a następnie zabijali z zimną krwią strzałem w głowę. Jedna z ocalałych kobiet opowiadała, że jej ojca zmuszano do wyrecytowania islamskiego wersetu , a gdy nie był w stanie tego zrobić, został zamordowany.

Od czasu masakry w Pahalgam indyjskie społeczeństwo domagało się od konserwatywnego rządu premiera Narendry Modiego zdecydowanej reakcji. Gdy indyjskie siły zbrojne rozpoczęły operację "Sindoor", spotkało się to z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony obywateli. Nawet największa partia opozycyjna, Indyjski Kongres Narodowy, wyraziła wsparcie dla interwencji wojskowej.

Masakra w Pahalgam i jej następstwa to jednak tylko wierzchołek olbrzymiej góry lodowej , jaką jest burzliwa, wielokrotnie wojenna, przeszłość Indii i Pakistanu. Przeszłość nierozerwalnie związana z Kaszmirem, o który oba państwa rywalizują od momentu uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1947 roku .

Rządzący wówczas Kaszmirem maharadża Hari Singh chciał zapewnić swojemu państwu niezależność zarówno od hinduistycznych Indii, jak i od muzułmańskiego Pakistanu, które rościły sobie prawa do prowincji. Pakistan nie uszanował jednak tej decyzji i wsparł atak pasztuńskich bojówek na Kaszmir. Zmuszony okolicznościami maharadża zdecydował się na akcesję do państwa indyjskiego, której Pakistan nie uznał i nie uznaje do dzisiaj.