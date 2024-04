Co więcej, zatrzymani mieli planować zamach w K aspijsku w Rosji, po którym zamierzali uciec z kraju. Jak FSB, jeden z zatrzymanych rzekomo przekazał, że w mieście miało dojść do eksplozji.

Zatrzymanie w Dagestanie. "Operacja antyterrorystyczna" Rosjan

22 marca doszło w Krasnogorsku pod Moskwą do zamachu na salę koncertową, w którym zginęły co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie Prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania IS.