W skrócie Służby prowadzą dochodzenie w sprawie sobotniego zdarzenia dotyczącego próby zabicia prezydenta USA. Podejrzanemu postawiono trzy zarzuty.

W internecie pojawiły się teorie spiskowe sugerujące, że zamach był zainscenizowany przez administrację Donalda Trumpa, aby poprawić notowania Partii Republikańskiej lub zwiększyć poparcie dla sali balowej przy Białym Domu.

Według ekspertów ds. dezinformacji teorie spiskowe na prawicy mają związek ze spadającą popularnością Trumpa, a wpisy o próbie zamachu publikowane były także przez część lewicowych i liberalnych influencerów oraz polityków.

Stacja CNN zauważyła, że Donald Trump sam wspierał teorie spiskowe w przeszłości.

Służby prowadzą dochodzenie w sprawie sobotniego zdarzenia, a w poniedziałek postawiono podejrzanemu trzy zarzuty, w tym dotyczący próby zabicia prezydenta. Nie pojawiły się jednak żadne dowody, mające świadczyć o tym, by atak został zainscenizowany przez administrację - zaznaczył "The Washington Post".

Teorie spiskowe szybko rozchodzą się po internecie. Jedna z popularnych konspiracyjnych wersji głosi, że prezydent Donald Trump zainscenizował zamach na tle spadającego poziomu poparcia przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Niektórzy utrzymują, że miało to rzekomo zwiększyć poparcie też dla sali balowej przy Białym Domu, której budowa jest krytykowana przez część opinii publicznej.

Gazeta zauważyła, że amerykańska polityka jest pełna teorii spiskowych dotyczących tzw. operacji pod fałszywą flagą, czyli zdarzeń, które miały zostać zaaranżowane, by służyć jakiemuś celowi politycznemu.

Atak w Waszyngtonie. Pojawiły się teorie spiskowe

Wyznawcy teorii spiskowej dotyczącej zamachu pojawili się zarówno na prawicy, popierającej Trumpa, jak i wśród zagorzałych krytyków prezydenta. Według "WP" ok. jedna piąta lewicowych i liberalnych influencerów i polityków, którzy opublikowali wpisy na temat próby ataku, użyła języka wpisującego się w teorie spiskowe.

W ocenie ekspertów ds. dezinformacji teorie spiskowe na prawicy sygnalizują spadającą popularność Trumpa w środowisku MAGA (Make America Great Again) oraz uwydatniają wrogość lewicy wobec prezydenta. Pokazują też naturalną potrzebę ludzi, aby zrozumieć sytuacje kryzysowe, gdy dostępnych jest niewiele wiarygodnych informacji w danej sprawie.

- Każdy, kto sądzi, że prezydent Trump zainscenizował próby swojego zabójstwa, jest skończonym idiotą - oświadczył rzecznik Białego Domu Davis Ingle.

Media rzucają oskarżenie pod adresem Trumpa. Przez lata podsycał teorie spiskowe

W ubiegłym tygodniu serwis CNN napisał, że "potwór teorii spiskowych, dokarmiany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, może teraz obrócić się przeciwko niemu". "Chyba żaden współczesny polityk nie przyczynił się do upowszechnienia teorii spiskowych w większym stopniu niż prezydent Donald Trump" - ocenił portal.

Na przestrzeni lat Trump podsycał teorie spiskowe m.in. o miejscu urodzenia byłego prezydenta Baracka Obamy czy "skradzionych" wyborach 2020 r.

Stacja zaznaczyła, że stosunkowo niewielu znanych sojuszników Trumpa odwróciło się od niego m.in. w związku z wojną z Iranem. Ci, którzy to zrobili, pochodzą z bardziej konspiracyjnych środowisk zwolenników prezydenta.

CNN wymieniła w tym kontekście Marjorie Taylor Greene i Tuckera Carlsona. Portal zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie osoby te w coraz większym stopniu napędzają teorie spiskowe przeciwko Trumpowi wśród swoich publiczności.

Rozgłosu nabrała na przykład teoria dotycząca rzekomego zainscenizowania próby zamachu na Trumpa w 2024 r. w Butler. Według innych teorii spiskowych Trump jest kontrolowany przez Izrael. Pojawiają się nawet głosy, że może być antychrystem. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, ale niektóre z tych teorii zdają się zyskiwać popularność w mediach społecznościowych, co może niepokoić Trumpa - podkreśliła stacja.

