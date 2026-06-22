W skrócie Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział utworzenie Krajowej Agencji ds. Odzyskiwania i Ochrony Majątku Państwowego oraz poprawkę do Ustawy Zasadniczej w celu odwołania prezydenta Tamása Sulyoka i innych urzędników państwowych.

Magyar ogłosił rozpoczęcie inicjatywy "Oczyszczający Ogień", która obejmuje stworzenie niezależnej agencji państwowej mającej przeciwdziałać korupcji i mafii politycznej na Węgrzech.

Premier przedstawił plany reformy konstytucji, w tym ograniczenie kadencji posłów do 12 lat, zmianę sposobu wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenie limitu wieku dla sędziów TK do 70 lat.

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Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział podczas poniedziałkowej sesji parlamentu rozpoczęcie operacji "Oczyszczający Ogień" - przekazał portal Telex.

Polityk przedstawił również projekt dotyczący Krajowej Agencji ds. Odzyskiwania i Ochrony Majątku Państwowego (NVVH) oraz poprawkę do Ustawy Zasadniczej, która "położy kres zmaganiom marionetek Orbana" - czyli projekt, który doprowadzi do odwołania prezydenta Tamasa Sulyoka i innych wysokich rangą urzędników państwowych.

- Rząd uwolni Węgrów od politycznej i gospodarczej mafii, która splądrowała nasz kraj, zagroziła jego obywatelom i uczyniła ich życie nie do zniesienia - powiedział premier. Oświadczył, że działania należy podjąć "z najwyższą determinacją i surowością we wszystkich dziedzinach".

Agencja ma zajmować się odzyskiwaniem aktywów państwowych, które miały zostać za czasów poprzedniego premiera Viktora Orbana sprzeniewierzone. To była jedna z kluczowych obietnic wyborczych Tiszy.

NVVH ma również koordynować dochodzenia w sprawach finansowych, skupiając się na weryfikacji podejrzanych transakcji dotyczących nieruchomości, badaniu lukratywnych umów koncesyjnych oraz wstecznym audytowaniu wszystkich zamówień publicznych o wartości przekraczającej 32 mln dolarów.

Magyar zauważył, że utworzenie agencji wymaga nowelizacji 47 aktów prawnych.

Węgier. Magyar zapowiada "Oczyszczający Ogień". Premier rozlicza ekipę Orbana

Premier wyjaśnił, że operacja będzie kompleksową inicjatywą polityczną i prawną "mającą na celu uwolnienie Węgier spod ucisku korupcji i mafii, która rozciągnęła swoje macki we wszystkich zakątkach kraju".

Magyar dodał, że działania rządu zakończą erę, w której Węgry były "zakładnikiem zorganizowanych grup przestępczych o charakterze politycznym i gospodarczym".

Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich "marionetkami Orbana". Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Magyara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu, partii byłego premiera Orbana - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Magyar oświadczył, że proces reformy konstytucji rozpocznie się jesienią, a zakończy go referendum. Przedstawiając proponowane zmiany premier wymienił ograniczenie łącznych kadencji posłów do 12 lat oraz zmianę sposobu wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który po reformie miałby być wybierany przez samych sędziów z ich własnego grona.

Premier chce też wprowadzić limit wieku dla sędziów TK wynoszący 70 lat. Zmiana zakończyłaby kadencję obecnego prezesa Petera Polta, byłego członka Fideszu.

Partia TISZA premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

Źródła: Telex





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