- Środowisko medialne na Węgrzech uległo wypaczeniu, kwestionuje się pluralizm, różnorodność i niezależność mediów. Dlatego tak ważnym jest zapewnienie uczciwości i rzetelności dziennikarskiej, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów. A także, aby media publiczne, otrzymujące wsparcie państwowe, zachowały bezstronne podejście do wszystkich partii i kandydatów - wyjaśniała Kahn.

Media na Węgrzech. "Uciszanie lub blokowanie głosów krytycznych"

Specjalna sprawozdawczyni ONZ wyjaśniła, że skupiła się trzech przypadkach.

- Pierwszy to zwolnienie redaktora naczelnego portalu index.hu i w konsekwencji rozmontowanie całej redakcji. Drugi to sytuacja z Klub Radio, gdzie regulator odmówił Klubowi przedłużenia koncesji. Trzeci to utworzenie fundacji medialnej KESMA konsolidującej 476 węgierskich redakcji - wyjaśniła.

- To są dla mnie przykłady, które ilustrują różne sposoby uciszania lub blokowania głosów krytycznych wobec rządu - podsumowała. Rząd Węgier wielokrotnie zaprzeczał podważaniu wolności mediów.

Badanie ONZ, jak podkreślała Kahn, jest ważne z racji zbliżających się na Węgrzech wyborów do tamtejszego parlamentu.