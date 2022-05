ONZ: Weto Chin i Rosji w sprawie nowych sankcji wobec Korei Północnej

Chiny i Rosja zawetowały w czwartek rezolucję ONZ, która nałożyłaby nowe, surowe sankcje na Koreę Północną za serię prób z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi zdolnymi do przenoszenia broni jądrowej. - Wprowadzanie nowych sankcji wobec KRLD to droga do ślepego zaułka - powiedział ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia. Dodał, że sankcje są "nieskuteczne i nieludzkie". Projekt rezolucji wniosły Stany Zjednoczone.

Zdjęcie Korea Północna przeprowadziła serię prób z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi zdolnymi do przenoszenia broni jądrowej / JUNG YEON-JE / AFP / East News/MWMedia