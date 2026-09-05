ONZ chce nowej mapy świata. 164 państwa były "za", USA przeciw

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do szerszego stosowania mapy świata, która ma wierniej przedstawiać rzeczywiste rozmiary państw i kontynentów. Za dokumentem opowiedziały się 164 państwa, a przeciwko były jedynie Stany Zjednoczone. Inicjatywa wyszła z Togo i została poparta przez kraje Unii Afrykańskiej.

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Mapa świata z kontynentami i oceanami, ilustrująca propozycję zmian ONZ w sposobie przedstawiania krajów.
ONZ chce zmiany mapy świata, przyjęła rezolucję (zdj. ilustracyjne)Street Mapsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję zachęcającą do stosowania nowej mapy świata, lepiej odzwierciedlającej rzeczywiste rozmiary państw i kontynentów, popieraną głównie przez kraje afrykańskie.
  • W rezolucji wskazano, że dotychczasowe odwzorowanie Mercatora zniekształca wielkości obszarów, a alternatywą ma być mapa Galla-Petersa, lepiej pokazująca proporcje lądów.
  • Stany Zjednoczone były jedynym państwem, które sprzeciwiło się rezolucji. Przyjęte postanowienia mogą skutkować zmianami w edukacji oraz technologiach.
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Rezolucja, zainicjowana przez Togo i poparta przez kraje członkowskie Unii Afrykańskiej, została przyjęta 164 głosami "za" przy tylko jednym sprzeciwie - Stanów Zjednoczonych. Sześć państw - Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina - wstrzymało się od głosu.

ONZ zachęca w rezolucji kraje i instytucje świata, by zastąpiły tradycyjną mapę Mercatora, powszechnie stosowaną od XVI w., nową mapą - tzw. mapą Galla-Petersa, zdaniem geografów wierniej odzwierciedlającą rozmiary państw i kontynentów.

Mapa świata w projekcji Winkel Tripel z wyraźnie zaznaczonymi kontynentami i oceanami, pokazująca zniekształcenia rozmiarów lądów w pobliżu biegunów.
Mapa Galla-PetersaDaniel R. Strebemateriał zewnętrzny

Jedna mapa, duże różnice. Mercator zniekształca rozmiary kontynentów

Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w 1569 r. flamandzki matematyk Gerardus Mercator. Specyfika tego odwzorowania polega przede wszystkim na tym, iż regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. Na tej mapie Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.

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Alternatywą jest tzw. odwzorowanie walcowe równopowierzchniowe, popularnie zwane mapą Galla-Petersa od nazwisk Szkota Jamesa Galla i Niemca Arno Petersa. Znacznie bardziej oddaje ono to, że - jak podkreślono we wniosku złożonym przez Togo - w terytorium Afryki można by wpisać "całe Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonię, Meksyk i znaczną część Europy, a i tak pozostałoby jeszcze sporo wolnego miejsca".

Piątkowa rezolucja nie zakazuje używania mapy Mercatora, a jedynie zachęca do posługiwania się wierniejszą wersją.

Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło nową mapę świata. "Są wskazówką w edukacji"

"Mapy kształtują nasze postrzeganie świata. Są wskazówką w edukacji, karmią wyobraźnię i wpływają na zbiorowe wyobrażenia" - zacytowało ONZ słowa szefa dyplomacji Togo Roberta Dusseya.

Stany Zjednoczone, odrzucając rezolucję, podkreśliły, że promuje ona konkretny "program polityczny" i odwraca uwagę od "rzeczywistych problemów międzynarodowego pokoju, dobrobytu i dobrych stosunków".

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Rezolucje ONZ nie mają mocy wykonawczej, ale jeśli głosowany wniosek poprze większość, może to doprowadzić do aktualizacji programów nauczania i stosowanych technologii.

Zdaniem geografów mapa Mercatora jest pożyteczna jednie w nawigacji. - Poza tym bardzo wąskim zastosowaniem posługiwanie się nią nie ma sensu - ocenił prof. geografii Uniwersytetu Syracuse Mark Monmonier, cytowany przez agencję Reutera.

Rząd Togo zapowiedział już, że w pierwszym kwartale przyszłego roku chce zorganizować we współpracy z UNESCO, Unią Afrykańską oraz firmami technologicznym konferencję, której celem będzie nakreślenie planu wdrożenia rezolucji.

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