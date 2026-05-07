Ralf Hechler, burmistrz Ramstein-Miesenbach, w rozmowie z Interią mówi, że pierwsze informacje o możliwych zmianach dotarły do niego nie z oficjalnych kanałów, ale od dziennikarzy. Sam od razu skontaktował się z biurem łącznikowym bazy.

- Nie wierzyłem do końca, że to dotyczy właśnie Ramstein. Nic na to nie wskazywało - mówi Hechler.

Ramstein nie jest dziś miejscem, które wygląda, jakby Amerykanie pakowali walizki. Przeciwnie: w ostatnich latach inwestowali tu duże pieniądze w szkoły, modernizację i infrastrukturę. W okolicy powstaje też nowy szpital wojskowy w Weilerbach. Dla burmistrza to był czytelny sygnał. Nikt nie buduje i nie remontuje na taką skalę, jeśli planuje się za chwilę wyprowadzić. Ale Hechler dodaje coś jeszcze:

- W polityce Donalda Trumpa niczego nie można uznać za pewnik. Ludzie byli stosunkowo spokojni, że Ramstein nie ma w tej chwili nic wspólnego z tą relokacją. Celowo podkreślam: w tej chwili.

Wiceprezydent USA J.D. Vance odwiedził w 2025 roku amerykańskich żołnierzy w bazie Ramstein-Miesenbach

Miasteczko, które żyje razem z bazą

Ramstein-Miesenbach ma około 8 tys. mieszkańców, cała gmina to około 18 tys. osób. W regionie żyje jednak także duża społeczność amerykańska. Hechler mówi o około 50 tys. osób związanych z obecnością USA w okolicach Kaiserslautern.

To sprawia, że amerykańska baza nie jest dla mieszkańców odległym, wojskowym światem za ogrodzeniem. Amerykanie mieszkają w okolicznych wsiach i miasteczkach, ich dzieci chodzą do lokalnych klubów sportowych, rodziny robią zakupy, wynajmują domy, korzystają z restauracji i hoteli.

- Nie jest tak, że Amerykanie mieszkają tylko w bazie lotniczej czy w obiektach wojskowych. Są wśród nas, stanowią część lokalnej społeczności - podkreśla burmistrz.

Hechler wie, o czym mówi. Jest miejscowy. Jego rodzina od strony matki mieszka w Ramstein od pięciu pokoleń. Sam od 30 lat trenuje młodzież w klubie piłkarskim. Jak opowiada, gra tam wiele amerykańskich dzieci. Ich rodzice są żołnierzami albo pracują dla wojska.

To jedna z tych codziennych scen, które najlepiej tłumaczą Ramstein. Wielka geopolityka zaczyna się tu bardzo zwyczajnie: od treningu, sąsiada, sklepu, szkoły, wynajętego domu.

Gdyby Amerykanie wyjechali z Ramstein...

Burmistrz nie ukrywa, że masowy odpływ Amerykanów byłby dla miasta potężnym ciosem.

Pierwszy ucierpiałby rynek mieszkaniowy. Przez lata wielu prywatnych właścicieli budowało albo kupowało domy z myślą o amerykańskich najemcach. Czynsze są wysokie, bo popyt był stabilny. Gdyby nagle zniknęła duża część mieszkańców związanych z bazą, pojawiłyby się pustostany, a wraz z nimi problemy dla ludzi spłacających kredyty.

Drugie uderzenie odczułyby restauracje, hotele, sklepy i lokalne usługi.

Niemcy częściej odkładają pieniądze na później, Amerykanie chętniej je wydają. Dla właściciela lokalu, hotelu czy firmy remontowej to nie jest stereotyp, ale część codziennego rachunku.

Ramstein-Miesenbach jest dziś gminą bez długów. Nie dlatego, że Amerykanie bezpośrednio płacą lokalne podatki. Mechanizm działa inaczej. Wiele firm z okolicy pracuje dla bazy: przy utrzymaniu budynków, dachów, klimatyzacji, dostawach energii, modernizacjach i usługach budowlanych. Baza zostawia pieniądze w regionie przez zamówienia, miejsca pracy i lokalny obrót.

Ramstein. Baza, która powstała z mokrego gruntu

Ramstein od początku było czymś więcej niż wojskową inwestycją. To był gigantyczny plac budowy, który zmienił okolicę w sensie ścisłym.

Dzisiejsza baza nie powstała na idealnie przygotowanym terenie. W wielu miejscach grunt był mokry, torfowy i trudny do zabudowy. Zanim mogły pojawić się pasy startowe, drogi kołowania i wojskowe zaplecze, teren trzeba było osuszyć, wzmocnić i miejscami podnieść.

Zwożono ziemię i materiały, a przy pracach nad drogami kołowania trzeba było usuwać niestabilny grunt i zastępować go twardszym materiałem z regionu. To dobrze pokazuje skalę przedsięwzięcia. Po wojnie nie zbudowano tu po prostu lotniska. Zmieniono najpierw krajobraz, a potem miasto.

- Ludzie przybywali tu po II wojnie światowej i znajdowali pracę - mówi burmistrz.

Według niego liczba mieszkańców Ramstein wzrosła z około 2 tys. w latach 50. do ponad 8 tys. dzisiaj. Wielu ludzi, którzy przyjechali za pracą, już zostało.

W ten sposób baza przestała być tylko bazą. Stała się częścią lokalnej biografii.

"Dla Amerykanów pobyt w Niemczech to przywilej"

W Ramstein łatwo usłyszeć język angielski. Nie tylko przy bramach bazy. Także na ulicach, w sklepach, restauracjach, na boiskach. Burmistrz mówi, że amerykańskie rodziny często traktują pobyt w Niemczech jako wyróżnienie.

Nie wszyscy uczą się niemieckiego - zwykle są tu za krótko, średnio kilka lat - ale wielu próbuje wykorzystać ten czas na podróże po Niemczech i Europie.

- Dla nich to przywilej być w Niemczech. To coś wyjątkowego - mówi Interii Hechler.

Dlatego jego zdaniem amerykańskie rodziny nie przyjęłyby z radością nagłej decyzji o opuszczeniu Niemiec. Polityki publicznie nie komentują. Wojskowi, jak podkreśla burmistrz, tym bardziej nie będą mówić przy kamerach, co naprawdę myślą o decyzjach prezydenta. Armia działa według rozkazów. Ale relacje na miejscu, przynajmniej na razie, nie wyglądają na popsute.

- Nie mogę potwierdzić, że nasze wzajemne relacje ucierpiały. Jak dotąd jeszcze nie - mówi Hechler.

Ramstein słyszy wojny wcześniej niż inni

Baza ma też drugą twarz. Tę, której w Ramstein nie trzeba nikomu tłumaczyć. Kiedy na świecie rośnie napięcie, mieszkańcy często widzą to i słyszą, zanim oficjalne komunikaty zaczną układać się w jedną całość.

Więcej samolotów,

więcej nocnych operacji,

pełne hotele,

większy ruch wokół infrastruktury wojskowej.

To znaki, które miejscowi potrafią czytać. Tak było po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podobnie, według burmistrza, wyglądało to przy ostatnim wzroście napięcia wokół Iranu.

- Kiedy się tu mieszka i żyje, to po prostu wyczuwa się, że coś się zmienia - mówi Hechler.

Najbardziej dokuczliwe są nocne loty. W dzień ruch bywa mniejszy, ale gdy samoloty pojawiają się po zmroku, hałas odczuwa się inaczej. Szczególnie latem, gdy ludzie chcą spać przy otwartych oknach.

To cena życia obok miejsca, które Amerykanie nazywają "Global Gateway" - globalną bramą.

Ramstein jest jednym z najważniejszych punktów logistycznych USA poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Dla mieszkańców nie jest to abstrakcja. Ta "brama" to dla nich przede wszystkim dźwięk silników nad domem.

Ramstein, miejsce protestów

W Ramstein co roku organizowane są protesty przeciwko bazie. Burmistrz podkreśla jednak, że większość ich uczestników nie pochodzi z samej miejscowości. Przyjeżdżają z różnych części Niemiec: z dużych miast, ze wschodu, z południa, z Berlina. Demonstracje są pokojowe, ale nie pokazują dominującego nastroju mieszkańców Ramstein.

- Amerykanie są dla nas częścią normalności, może nawet bardziej niż gdziekolwiek indziej w Niemczech - mówi Hechler.

Nie oznacza to, że mieszkańcy ignorują problemy. Są skargi na hałas, są napięcia typowe dla miejsc z dużą obecnością wojskową, są pytania o bezpieczeństwo, transport, infrastrukturę i koszty. Ale nie ma masowego lokalnego ruchu, który domagałby się wyjścia Amerykanów.

Miasto nie wybrało tej historii. Ale nauczyło się z nią żyć

Hechler wypowiada w rozmowie z Interią jedno zdanie, które dobrze podsumowuje sytuację Ramstein:

My tego sobie nie wybraliśmy

To prawda. Miasteczko nie zdecydowało samo, że stanie się jednym z najważniejszych punktów amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Nie ono zaplanowało zimną wojnę, logistykę NATO, transporty na Bliski Wschód ani przesunięcia sił po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ale przez ponad 70 lat Ramstein nauczyło się z tą historią żyć. Na tyle blisko, że baza wyszła poza ogrodzenie. Jest w cenach mieszkań, w budżecie gminy, w lokalnych firmach, w klubach sportowych, w szkolnych znajomościach i w nocnym hałasie.

Dlatego pytanie o przyszłość amerykańskich wojsk w Niemczech brzmi tu inaczej niż w gabinetach polityków. Dla Waszyngtonu to mapa i strategia. Dla Berlina - relacje z sojusznikiem. Dla Ramstein - pytanie o codzienne życie miasta, które od dawna nie wie już, jak wyglądałoby bez Amerykanów.

Z Ramstein dla Interii Tomasz Lejman

