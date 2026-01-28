W skrócie W wyniku ostatniego ataku zimy w USA zginęły co najmniej 42 osoby, a setki tysięcy mieszkańców borykają się z brakiem prądu.

W Teksasie matka trzech chłopców próbowała ratować synów, którzy wpadli do zamarzniętego stawu.

W wielu miejscach, osoby bezdomne, ale też posiadacze domów chronią się w miejskich ogrzewalniach. Inni wynajmują pokoje w hotelach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Śnieżyce i siarczysty mróz zbierają tragiczne żniwo w Stanach Zjednoczonych. W trwającym od weekendu ataku zimy zginęły już co najmniej 42 osoby, choć ofiar może być więcej. W mediach pojawiają się relacje osób, którym udało się przetrwać ekstremalne warunki, ale też relacje świadków, którzy próbowali pomagać innym, czasem narażając nawet własne życie.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

"Oni tylko krzyczeli". Matka wskoczyła do zamarzniętego stawu

Intensywne opady śniegu i silny mróz ogarnęły większość USA. W ostatnich dniach zimowe warunki panowały w około 40 stanów. Cały czas spływają doniesienia o wypadkach llub odkryciu ciał zamarzniętych osób. Ofiar ataku zimy może być więcej.

Do jednego z najtragiczniejszych zdarzeń doszło w poniedziałek w miejscowości Bonham w stanie Teksas. Na jednym z tamtejszych zamarzniętych stawów bawiło się trzech braci w wieku 6, 8 i 9 lat. W pewnym momencie pod dziećmi załamał się lód. Ich matka, Cheyenne Hangaman, próbowała ich ratować.

"Oni tylko krzyczeli, żebym im pomogła. Widziałam, jak walczyli, by utrzymać się na powierzchni" - opowiadała kobieta agencji AP.

Hangaman wyjaśniła, że wraz z dziećmi przebywała w domu znajomej, naprzeciwko stawu. Ostrzegała dzieci, by się do niego nie zbliżały, jednak w poniedziałek one nie posłuchały. Najmłodsza córka kobiety przybiegła tego dnia, krzycząc że jej bracia znaleźli się w wodzie:

"Przebiegłam po lodzie tak daleko, jak mogłam, by się do nich zbliżyć i sama wpadłam [do stawu]. Łapałam jedno z dzieci i próbowałam wypchnąć je na lód, ale ten za każdym razem się łamał, ilekroć chciałam któreś podsadzić" - wspomina kobieta. Próbowała w ten sposób pomóc każdemu z synów, ale sytuacja się powtarzała i nie była w stanie wyciągnąć ich z wody.

Cheyenne Hangaman próbowała ratować swoich trzech synów, pod którymi załamał się lód w Bonham w stanie Teksas Julio Cortez/Associated Press East News

W pewnym momencie pojawił się sąsiad, który rzucił kobiecie linę, pomagając jej wydostać się ze stawu. "Nie mogłam oddychać, nie mogłam się ruszyć. Do tego czasu wiedziałam, że moje dzieci już odeszły i od tego momentu mogłam już tylko walczyć o własne życie" - powiedziała w rozmowie z reporterem AP.

Trzech synów Cheyenne Hangaman nie udało się uratować. Wszyscy uczęszczali do szkoły podstawowej w Bonham, która z powodu ataku zimy w poniedziałek była zamknięta. Również we wtorek z powodu mrozów i oblodzenia w całym obwodzie placówki edukacyjne były zamknięte.

Zima w Nowym Jorku. Wypis ze szpitala miał w kieszeni

W samym Nowym Jorku życie straciło co najmniej dziesięć osób. W dzielnicy Queens znaleziono mężczyznę leżącego na ławce pod warstwą śniegu. Innego znaleziono tuż pod szpitalem na Manhattanie. Nie żyje również mężczyzna znaleziony na terenie należącym do kolei naziemnej. Choć badanie przyczyn ich śmierci jeszcze trwa, najprawdopodobniej ucierpieli z powodu wychłodzenia.

Co najmniej sześć zgonów zanotowano w mieście w niedzielę rano, kiedy temperatura spadła tam do -13 stopni Celsjusza. Dave Giffen, dyrektor organizacji Koalicja na rzecz Osób Bezdomnych, powiedział że przy takich mrozach niektórzy najbardziej potrzebujący pomocy chowają się tam, "gdzie najtrudniej ich znaleźć".

Atak zimy w Nowym Jorku. Z powodu śnieżyc i mrozów w ostatnich dniach zmarło tam co najmniej 10 osób DECCIO SERRANO AFP

Wiele osób w kryzysie bezdomności ma złe doświadczenia ze schroniskami i woli radzić sobie na własną rękę:

"Trudniej ich przekonać, że kiedy ktoś przyjechał do nich z pomocą, to naprawdę chce jej udzielić" - powiedział Giffen serwisowi ny1.

Jedna z ofiar ataku zimy, 52-latek z Queens, miała w kieszeni wypis ze szpitala Elmhurst.

Ze śmiertelnie niebezpiecznym mrozem i śnieżycami zmagają się nie tylko osoby w kryzysie. Ponieważ wciąż wiele linii energetycznych jest uszkodzonych, w wielu domach nie ma prądu, a także ogrzewania i ciepłej wody. W takich sytuacjach mieszkańcy radzą sobie tak, jak potrafią.

Wolą hotel niż zimny dom. "Utknęłam tam pod śniegiem

Pomimo ciągłych prac naprawczych we wtorek po południu wciąż ponad pół miliona odbiorców nie miało prądu. Najwięcej domów bez prądu było w stanach Tennessee (ponad 155 tys.) oraz w Mississippi (niemal 140 tys.).

Mieszkanka miejscowości Lexington w Mississippi, Jean Kirkland, prądu nie ma od niedzieli. Wraz z córką z wychłodzeniem walczą za pomocą kuchenki oraz kilku ogrzewaczy gazowych, które mają w domu.

"Kiedy jesteś przyzwyczajona do używania niektórych rzeczy, to naprawdę ci ich brakuje" - powiedziała agencji AP.

W Nashville Lisa Patterson wraz z mężem i psem planowała wyjechać do domu rodzinnego, by tam przeczekać największy mróz, jednak złamane drzewo zatarasowało ich podjazd, a w domu nie było prądu. Ostatecznie zdecydowali się na pobyt w miejskiej ogrzewalni.

"Utknęłam tam pod śniegiem na prawie trzy tygodnie, nie mogąc wjechać ani wyjechać z podjazdu z powodu śniegu. Byłam na to przygotowana, ale to było wyjątkowe" - powiedziała Patterson w rozmowie z AP.

Dla niektórych sposobem na ucieczkę przed brakiem prądu oraz mrozem okazało się wynajęcie pokoju w hotelu. Tak postąpili między innymi Alex i Miranda Murray, którzy wraz ze swoją sześcioletnią córką zatrzymali się w pokoju hotelowym, kiedy w ich domu w Nashville przed dłuższy czas nie było energii elektrycznej.

"Wiem, że jest wiele osób, które nie są w stanie znaleźć lub opłacić tego typu miejsca, lub nawet podróżować, więc uważamy się za szczęściarzy" - powiedział Alex Murray.

Alex Murray z żoną Mirandą i ich córką Margot przed zimą schronili się w pokoju hotelowym Alex Murray/Associated Press East News

Amerykańscy synoptycy ostrzegają, że sytuacja pogodowa jeszcze się nie uspokoiła. Przemieszczające się w okolicach Wielkich Jezior masy zimnego powietrza mogą w najbliższym czasie tworzyć tak zwany efekt jeziora, a to oznacza kolejne możliwe śnieżyce na wschodzie kraju, które mogą potrwać do piątku.

Rozwiń

Oprócz tego na południowym wschodzie USA mogą się w ciągu najbliższych 72 godzin utrzymywać niebezpieczne marznące opady. W niektórych miejscach opady mogą być intensywne.

Źródło: AP, AFP, NBC, CBS, NY1, NWS

-----

Hennig-Kloska w "Graffiti" o nazwie partii: Trzeba będzie zmienić Polsat News