W poniedziałek rozpoczęła się dwudniowa wizyta Karola Nawrockiego w Wielkiej Brytanii. Wieczorem zaplanowano spotkanie prezydenta z przedstawicielami środowisk polonijnych, zaś we wtorek przed południem rozmawiał będzie z premierem Keirem Starmerem.

Bardzo możliwe, że w Londynie Nawrocki odbierze pochwały, których od jakiegoś czasu Polsce nie szczędzi brytyjska prasa.

Dziennikarze wskazują na dynamiczny rozwój naszego kraju - nie tylko gospodarczy - porównując to z aktualną sytuacją w Wielkiej Brytanii. Państwo w 2020 roku opuściło struktury Unii Europejskiej. Brexit miał dać większą kontrolę, choćby nad własną gospodarką. Tymczasem po kilku latach Brytyjczycy liczą straty, a według tamtejszej prasy przez ostatnie lata Polska w niektórych aspektach dogoniła lub nawet wyprzedziła Zjednoczone Królestwo.

Polska a Wielka Brytania. "Niemal tak bogata"

Dziennik "The Times" pisał w październiku, że "Polska jest niemal tak bogata jak Zjednoczone Królestwo". Podkreślono, że nasz kraj rozwija się dwa razy szybciej niż brytyjska gospodarka.

Z kolei "The Sunday Times" zwracał uwagę, że w 1995 roku PKB Polski na mieszkańca wynosił ok. 36 proc. PKB Wielkiej Brytanii. Obecnie osiągnął 81 proc., a różnica nadal szybko się zmniejsza. Od 2019 roku gospodarka Polski wzrosła o prawie 18 proc., zaś gospodarka Wielkiej Brytanii o mniej niż 1 proc. - czytamy.

12 z 16 regionów Polski jest obecnie zamożniejszych niż zachodnia Walia, jeden z najbiedniejszych obszarów Wielkiej Brytanii - podał dziennik, powołując się na dane UE.

Kilka dni temu tematem rozwoju Polski zajął się także "The Telegraph". "Polska była kiedyś komunistycznym krajem trzeciego świata. Teraz wyprzedza Wielką Brytanię" - czytamy na stronie dziennika.

Przewag Polski nad Wielką Brytanią wypatruje się także w sektorze technologicznym. "Nieważne nadrabianie zaległości: pod pewnymi względami Polska już jest na prowadzeniu. Kraj ma szybszy internet mobilny, tańszą energię elektryczną i szybszą kolej" - czytamy na stronie "The Sunday Times".

Exodus Polaków z Wielkiej Brytanii

Gospodarka Wielkiej Brytanii zwolniła po brexicie, ale nie tylko dlatego Polsce udało się dogonić Zjednoczone Królestwo.

"The Sunday Times" przyczyn sukcesu naszego kraju dopatruje się między innymi w reformach rynkowych po 1989 roku czy inwestycjach zagranicznych. Podkreślono także integrację z UE przy jednoczesnym zachowaniu własnej waluty.

Z kolei we wspomnianym artykule "The Telegraph" nasz kraj nazwano "europejskim supermocarstwem", które przyciąga dzięki "odbudowanej gospodarce i silnemu patriotyzmowi".

Przez ostatnie kilka lat Wielka Brytania stawała się krajem coraz mniej przyjaznym do życia dla Polaków. Jeden z głównych powodów to wysokie koszty utrzymania, zaś możliwość zarobienia podobnych pieniędzy w Polsce sprawiła, że rodacy zaczęli wracać.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wielką Brytanię opuściło 25 tys. obywateli polskich, a przybyło ich 7 tys.

W 2016 roku, gdy przeprowadzano referendum w sprawie brexitu, Polaków na Wyspach było około milion.

Wyjeżdżają nie tylko Polacy. Polska stała się siódmym najpopularniejszym celem podróży dla brytyjskich migrantów w 2025 r. - wynika z danych ONZ. Liczba Brytyjczyków mieszkających w Polsce to 185 tys. 10 lat temu wynosiła 41 tys.

Anna Nicz

Chcesz porozmawiać z autorką? Napisz: anna.nicz@firma.interia.pl

Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące Polsat News Polsat News