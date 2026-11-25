W skrócie Alaksandr Łukaszenka ocenił, że zaangażowanie Donalda Trumpa zapobiegło eskalacji konfliktu i wybuchowi III wojny światowej.

Administracja USA zrezygnowała z planu wykorzystania umów biznesowych jako zachęty dla Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie.

Negocjacje pokojowe skupiają się teraz na kwestiach terytorialnych i bezpieczeństwa, w tym na potencjalnej gwarancji dla Ukrainy wzorowanej na art. 5 NATO.

W przyszłe rozmowy pokojowe mają zostać włączeni przedstawiciele Francji, Niemiec, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, instytucji unijnych oraz NATO.

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- Gdyby wszystko potoczyło się tak, jak za czasów (poprzedniego prezydenta USA Joe - red.) Bidena - co nie jest wykluczone w przyszłości - być może mielibyśmy już do czynienia z eskalacją konfliktu - stwierdził białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z portalem "Le Point".

Ukraina - Rosja. Łukaszenka: Trump zapobiegł III wojnie światowej

Prezydent Białorusi powiedział, że w jego ocenie to aktywne zaangażowanie Donalda Trumpa zapobiegło "eskalacji, III wojnie światowej". - Wy, członkowie NATO, zostalibyście już wciągnięci w tę wojnę. On temu zapobiegł - powiedział, wskazując na amerykańskiego przywódcę.

Satrapa podkreślił również, że prezydent Stanów Zjednoczonych "z pewnością nie zrobił jeszcze wszystkiego, co można było zrobić".

- Jeśli Amerykanie zobaczą, że Rosja spowalnia proces pokojowy, wyślą pieniądze i broń do Ukrainy, tak jak za Bidena, i zmobilizują członków NATO. Ale jeśli USA zobaczą, że to Wołodymyr Zełenski, krążący po Europie, spowalnia ten proces, przestaną dawać mu broń i pieniądze i wywrą jeszcze większą presję na Europejczyków - przekonywał.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje bez skutku, USA zmieniają strategię

Tymczasem prowadzone przez Stany Zjednoczone negocjacje pokojowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Według nieoficjalnych ustaleń "Financial Times" administracja USA zrezygnowała z planu wykorzystania umów biznesowych jako zachęty dla Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą.

Według gazety specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, poinformowali europejskich urzędników, że powiązania korporacyjne nie są już kluczowym elementem oferty negocjacyjnej USA dla Rosji.

Portal ustalił, że nacisk położono na kwestie terytorialne i bezpieczeństwa - zaznaczono w publikacji. Jednocześnie Politico poinformowało, że na stole negocjacyjnym leży gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowana na art. 5. NATO.

Kilkanaście dni temu ustalono także, że do rozmów dołączą w przyszłości przedstawiciele Europy - grupa negocjacyjna będzie liczyć pięć państw: Francję, Niemcy, Polskę, Włochy i Wielką Brytanię. W rozmowy pokojowe mają być włączeni również: po jednym przedstawicielu Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a także reprezentant NATO.



