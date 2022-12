Ołeksij Daniłow: Putin naciskał na wysłanie białoruskich wojsk na Ukrainę

- Putin naciskał w Mińsku na Łukaszenkę, by ten zgodził się na wysłanie wojsk białoruskich na wojnę z Ukrainą. Jednak prezydent Białorusi nie ma wielkiej ochoty na ten krok - skomentował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. - Ale Rosjanie zrobią teraz wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby zmusić Łukaszenkę do wzięcia udziału w wojnie - dodał.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka, Wladimir Putin / Contributor / Contributor / Getty Images