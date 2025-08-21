W skrócie Huragan Erin zbliża się do wschodniego wybrzeża USA, przynosząc silne wiatry i sztormowe fale, choć nie dotrze bezpośrednio do lądu.

Władze Karoliny Północnej ostrzegają mieszkańców, apelując o przygotowanie zapasów i gotowość do ewakuacji.

Do końca tygodnia plażach USA nad Atlantykiem może być niebezpiecznie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Erin jest pierwszym atlantyckim huraganem w tym sezonie. Chociaż pozostanie na otwartych wodach i z czasem przesunie się na północny wschód, wywołane przez niego sztormowe fale i prądy mogą poczynić znaczne szkody w nadmorskich miejscowościach.

"Praktycznie całe wybrzeże USA" zagrożone

Obecnie Erin jest huraganem drugiej kategorii i znajduje się około 500 kilometrów na wschód od przylądka Hatteras w Karolinie Północnej. Jest bardzo rozległym huraganem - niesione przezeń sztormowe porywy rozciągają się na odległość około 400 kilometrów od jego centrum - informował dr Michael Brennan, dyrektor amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC).

Jego wielkość sprawia, że żywioł przez najbliższe dni będzie bardzo niebezpieczny dla nadmorskich miejscowości, nawet pomimo faktu że nie dotrze do samego wybrzeża. Powodowane przez Erin zagrożenie sztormowymi falami i niebezpiecznymi prądami wstecznymi obejmuje "praktycznie całe wybrzeże USA", od Florydy do Nowej Anglii.

"Do końca tygodnia na oceanicznych plażach nie będzie bezpiecznie. [...] Trzymajcie się z daleka od oceanu" - ostrzegał w środę dr Brennan w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

W ostatnim czasie szczególny niepokój wędrówka huraganu budzi wśród władz Karoliny Północnej. Ten stan może odczuć jego obecność najmocniej.

Tysiące ewakuowanych, władze radzą gromadzić zapasy

W środę wzburzone wody Atlantyku przelały się przez wydmy w rejonie Outer Banks w Karolinie Północnej, zalewając drogę prowadzącą na wyspę Hatteras. W środę po południu ewakuowano ponad 2 tys. osób z tego rejonu.

"Chcę podkreślić, jak ważne jest traktowanie tego sztormu poważnie, ponieważ to poważna burza i warunki mogą się szybko pogorszyć" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej gubernator stanu Josh Stein.

Polityk zalecił mieszkańcom czujność: "Mieszkańcy nadbrzeżnych rejonów Karoliny Północnej powinni się przygotować i upewnić że ich zestawy ratunkowe są pod ręką oraz słuchać zaleceń i alertów lokalnych służb, w razie potrzeby ewakuacji" - dodał gubernator.

Mieszkańcom poradzono zgromadzenie jedzenia i wody oraz innych niezbędnych zapasów na około pięć dni.

Nad oceanem w różnych miejscach rozmieszczono dodatkowe zespoły ratowników wodnych oraz 200 żołnierzy gwardii narodowej.

W tym rejonie fale mogą osiągać do około sześciu metrów wysokości.

Zamknięto plaże w stanach New Jersey, Wirginia i w Nowym Jorku - w najbliższym czasie nie będzie można tam pływać. Silne prądy wsteczne mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w wodzie.

Bardzo kosztowne huragany

Karolina Północna po raz kolejny w krótkim czasie musi stawić czoła niebezpiecznemu żywiołowi. W 2024 roku ten stan mocno ucierpiał podczas uderzenia huraganu Helene, który spowodował w tej części USA straty szacowane na około 60 mld dolarów. To równowartość dwuletniego budżetu całego stanu - powiedział gubernator Stein.

Sezon huraganów na Atlantyku zaczyna się 1 czerwca i trwa do 30 listopada. Choć w tym roku długo było spokojnie i dotąd zanotowano tylko cztery burze tropikalne, którym nadano imiona, a Erin jest pierwszym huraganem, amerykańska Narodowa Służba Oceanów i Atmosfery (NOAA) prognozuje, że ostatecznie może ich się pojawić więcej niż zwykle.

Źródło: NBC, ABC, CNN, NHC.noaa.gov, AFP

-----

Brak Polski na szczycie w Białym Domu. Kowal w ''Gościu Wydarzeń'': Polityka międzynarodowa to nie jest herbatka u cioci Polsat News Polsat News