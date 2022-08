Olaf Scholz: Możemy wysłać Rosji turbinę do Nord Stream 1 w każdej chwili

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Turbina dla rurociągu Nord Stream 1 jest w Niemczech, może być dostarczona do Rosji w dowolnym momencie - stwierdził kanclerz Olaf Scholz podczas wizyty w firmie Siemens Energy w Muelheim an der Ruhr. W ten sposób pośrednio oskarżył Rosję o wykorzystywanie pretekstów do ograniczania dostaw gazu.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przed turbiną rurociągu Nord Stream 1 podczas wizyty w zakładzie Siemens Energy / Sascha Schuermann / AFP / AFP