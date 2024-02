Kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał negować możliwość objęcia stanowiska sekretarza generalnego NATO przez Ursulę von der Leyen - pisze "Welt am Sonntag", powołując się na wypowiedzi wysokich rangą urzędników brukselskich i europejskich dyplomatów, mających wiedzę w tej sprawie. Jako powód, którym kierować miał się kanclerz Niemiec, wymieniano m.in. podejście obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej do kwestii rosyjskiej i jej zbytnią kategoryczność w tym zakresie.

Jens Stoltenberg na czele NATO. Kto go zastąpi?

Dyskusja na ten temat pojawia się w momencie dobiegającej końca kadencji Jensa Stoltenberga, którego urzędowanie na tym stanowisku ma potrwać do 1 października 2024r.

Kandydatura Ursuli von der Leyen zablokowana przez Olafa Scholza

Według doniesień "Welt am Sonntag", na stanowisko szefa NATO została zasugerowana kandydatura obecnej przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen. Sekretarz stanu USA Antony Blinken miał zaproponować ją prezydentowi USA Joe Bidenowi, który z kolei zwrócił się z tym do Olafa Scholza. Kanclerz Niemiec odrzucił jednak prośbę o akceptację. Stanowisko to bowiem miało być zbyt ważne, aby Scholz, reprezentujący SPD oddał je von der Leyen z konkurencyjnej partii. Według niego urząd przewodniczącej KE ma mieć znacznie mniejsze znaczenie na arenie międzynarodowej.