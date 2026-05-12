W skrócie Friedrich Merz podczas wystąpienia na kongresie związkowców spotkał się z negatywną reakcją na propozycje reform społecznych.

Kanclerz Niemiec podkreślał konieczność wprowadzania zmian, zwłaszcza dotyczących systemu emerytalnego, oraz zapewniał, że nie są planowane obniżki ustawowych emerytur.

Szefowa związków zawodowych Yasmin Fahimi wskazywała na obawy pracujących oraz zwracała uwagę na niespełnione wcześniejsze obietnice dotyczące zabezpieczenia emerytalnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niepomyślnie wypadła dla kanclerza Niemiec wizyta na kongresie Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB).

Kiedy w swoim przemówieniu Friedrich Merz zabiegał o poparcie dla głębokich reform społecznych, usłyszał okrzyki niezadowolenia i gwizdy. Jego apel, aby proces reform postrzegać jako szansę, a nie zagrożenie, i aktywnie się w niego włączyć, nie spotkał się z aprobatą około 400 delegatów DGB.

- Nie możemy po prostu działać tak dalej, jak przez ostatnie 20 lat - mówił Merz. - Miejsce, z którego można kształtować kraj ku lepszemu, to nie hamulec - tłumaczył we wtorek na kongresie w Berlinie.

"Niemcy muszą się pozbierać". Merz zwrócił się do związkowców

Merz wystąpił na kongresie DGB jako pierwszy chadecki kanclerz od ośmiu lat. Ostatnio gościła tam w 2018 roku Angela Merkel. Delegaci DGB również jej nie oszczędzali gwizdów i okrzyków, m.in. za reformę podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat.

W ostatnich miesiącach Merz naraził się związkom zawodowym wypowiedziami o ustawowej emeryturze jako "podstawowym zabezpieczeniu" oraz o "lifestylowym" podejściu do pracy.

W przemówieniu na kongresie DGB ponownie podkreślił potrzebę reform, aby zabezpieczyć dobrobyt Niemiec. - Po prostu zaniedbaliśmy modernizację naszego kraju - zaznaczył. - Niemcy muszą się więc pozbierać - mówił.

Niemcy. "Najtrudniejsza" reforma emerytalna

Gdy Merz opisywał zatwierdzone już przez jego rząd środki oszczędnościowe w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym, pojawiły się pierwsze gwizdy, buczenie i okrzyki z sali.

Zapowiadaną na lato reformę emerytalną nazwał "najtrudniejszym tematem" rządu.

- To wszystko nie jest ani złą wolą z mojej strony, ani ze strony rządu - podkreślił kanclerz. - To demografia i matematyka. W przyszłości po prostu przekracza to możliwości dwóch płatników składek, jeśli mieliby oni finansować jednego emeryta - mówił. Ale publiczność nawet w tym momencie nie szczędziła mu okrzyków, a nawet śmiechu.

W kwietniu Merz wywołał poruszenie stwierdzeniem, że ustawowe ubezpieczenie emerytalne będzie w przyszłości co najwyżej "podstawowym zabezpieczeniem" obok prywatnych i zakładowych emerytur. Wywołało to oburzenie nie tylko wśród związków zawodowych, lecz także zaniepokoiło partnera w rządzie - socjaldemokratyczną SPD.

Friedrich Merz z deklaracją. "Nie będzie obniżek emerytur"

W swoim wystąpieniu Merz nie wrócił do tego sformułowania, ale ponownie zapewnił, że nie są planowane żadne obniżki emerytur. - Nikt w tym kraju nie proponuje cięć ustawowych emerytur. Poza tym byłyby one prawnie niedopuszczalne - zaznaczył.

Kanclerz zaapelował do związkowców o współpracę przy reformach. - Potrzebujemy wspólnego poszukiwania dróg, które popchną nasz kraj do przodu - mówił.

"Już za to zapłaciliśmy". Szefowa związkowców odpowiada Merzowi

Szefowa DGB Yasmin Fahimi zwróciła uwagę, że wielu pracujących obawia się, że reformy ostatecznie oznaczać będą cięcia i ograniczenia, "które z naszego punktu widzenia oznaczają jednostronne obciążenia i demontaż ochrony (pracowników)".

Fahimi mówiła też, że w związkach zawodowych ma się wrażenie, że fundamentalne dla relacji gospodarczych w Niemczech partnerstwo społeczne nie funkcjonuje już właściwie, a związki zawodowe coraz częściej są wpychane w konflikty.

W odniesieniu do reformy emerytalnej Fahimi przypomniała Merzowi, że już wcześniej obiecywano zabezpieczenie filarów emerytalnych, w tym prywatnego i zakładowego. - Ten model docelowy do dziś nie został zrealizowany. Już za to zapłaciliśmy: podniesieniem wieku emerytalnego, likwidacją emerytur przejściowych i obniżeniem poziomu świadczeń - wyliczała szefowa DGB.

Na kongresie DGB przemawia także minister pracy i przewodnicząca SPD Bärbel Bas. Wieczorem Merz i Bas spotkają się z pozostałymi liderami chadecji CDU/CSU i socjaldemokratycznej SPD na posiedzeniu komisji koalicyjnej. Rozmowy mają dotyczyć dalszego harmonogramu reform, negocjacji budżetowych oraz ulg w związku z gwałtownie rosnącymi kosztami energii, będącymi skutkiem wojny z Iranem.

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

Artykuł można też przeczytać na stronie Deutsche Welle.

Co dalej z pakietem CPN i cenami paliw? Minister energii wyjaśnia Polsat News Polsat News