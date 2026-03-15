W skrócie Papież Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański skomentował sytuację na Bliskim Wschodzie, wyrażając modlitewną bliskość z ofiarami wojny.

Zwrócił uwagę na krytyczną sytuację w Libanie, gdzie według oficjalnych źródeł w ciągu dwóch tygodni walk zginęło 826 osób, a 830 tysięcy zostało przesiedlonych.

Papież zaapelował do stron konfliktu o przerwanie ognia i otwarcie dialogu, podkreślając potrzebę zaangażowania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i solidarności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Papież Leon XIV podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański skomentował bieżącą sytuację geopolityczną. Swoje wystąpienie poświęcił w głównej mierze toczącej się wojnie na Bliskim Wschodzie.

- Od dwóch tygodni narody Bliskiego Wschodu cierpią z powodu okrutnej przemocy wojny. Tysiące niewinnych osób zostały zabite, a wiele zmuszonych było do porzucenia swoich domów. Ponawiam moją modlitewną bliskość ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich w atakach na szkoły, szpitale i osiedla mieszkaniowe - mówił Ojciec Święty.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Leon XIV: Powodem wielkiego zaniepokojenia jest sytuacja w Libanie

Papież zwrócił uwagę na krytyczną sytuację w Libanie, gdzie Izrael nieustannie atakuje cele Hezbollahu. Organizacja terrorystyczna ma swoje komórki w libańskiej stolicy, Bejrucie.

Ostrzały z powietrza przynoszą ofiary w ludności cywilnej. Oficjalne źródła libańskie podają, że w ciągu dwóch tygodni walk zginęło 826 ludzi, w tym ponad 100 dzieci. 830 tys. osób zostało przesiedlonych.

- Powodem wielkiego zaniepokojenia jest sytuacja w Libanie. (...) Pragnę, aby podjęto drogi dialogu, które będą mogły wspierać władze kraju we wprowadzaniu trwałych rozwiązań dla trwającego ciężkiego kryzysu, dla dobra wspólnego wszystkich Libańczyków - podkreślił Leon XIV. Warto zauważyć, że Ojciec Święty w grudniu 2025 roku odwiedził Liban.

Watykan. Papież z apelem do stron konfliktu na Bliskim Wschodzie

- W imię chrześcijan z Bliskiego Wschodu i wszystkich kobiet oraz mężczyzn dobrej woli zwracam się do rządzących w tym konflikcie: przerwijcie ogień, niech otwarte zostaną drogi dialogu. Przemoc nigdy nie będzie mogła doprowadzić do sprawiedliwości, stabilności i pokoju, którego oczekują narody - apelował papież.

Przypomnijmy, konflikt rozpoczął się 28 lutego od ataku sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran. Teheran zagroził odwetem. Od kilkunastu dni irańskie drony atakują sojuszników USA w regionie Bliskiego Wschodu.

- Dzisiaj, w szczególności w obliczu tak licznych pytań ludzkiego serca i dramatycznych sytuacji niesprawiedliwości, przemocy i cierpienia, które naznaczają nasze czasy, potrzeba wiary czujnej, uważnej i profetycznej, która otwierałaby oczy na ciemności świata i wnosiła w nie światło Ewangelii poprzez zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości i solidarności - oświadczył Leon XIV.

Źródło: Vatican News, Interia

