Okręty, samoloty, łodzie sił specjalnych w akcji. Reagują po atakach USA
Wenezuela rozpoczęła trzydniowe ćwiczenia wojskowe na wyspie La Orchila. Jest to odpowiedź na zwiększoną amerykańską aktywność w regionie. W ostatnich dniach USA zaatakowały co najmniej dwie wenezuelskie łodzie, na których według prezydenta Donalda Trumpa transportowano narkotyki.
Jak przekazał wenezuelski minister obrony Vladimir Padrino, manewry nazywane "Sovereign Caribbean" (Suwerenne Karaiby), prowadzone są na polecenie prezydenta Nicolása Maduro.
- Zastosowana zostanie obrona powietrzna z uzbrojonymi dronami, dronami obserwacyjnymi, podwodnymi. Zamierzamy wdrożyć także działania w zakresie wojny elektronicznej - powiadomił.
Z informacji przekazywanych przez siły zbrojne wynika, że w ćwiczeniach wezmą udział 12 okrętów, 22 samoloty, a także 22 mniejsze łodzie ze "specjalnych sił morskich".
Wyspa La Orchila znajduje się w pobliżu obszaru, w którym Stany Zjednoczone przechwyciły i przetrzymywały wenezuelski statek rybacki przez osiem godzin w miniony weekend.
Narasta napięcie między USA i Wenezuelą. "Największe zagrożenie"
Stosunki między USA i Wenezuelą pozostają napięte od lat. Waszyngton, który nie uznaje prezydentury Maduro, zaoferował nagrodę w wysokości 50 milionów dolarów za informacje, które pomogą doprowadzić do aresztowania przywódcy.
Pod koniec sierpnia minister obrony Vladimir Padrino ogłosił mobilizację milicji. Stało się tak w odpowiedzi na decyzję prezydenta Donalda Trumpa, by rozmieścić amerykańskie okręty w pobliżu wybrzeży Wenezueli. Biały Dom zaznaczał, że Trupmp "jest gotów użyć wszystkich zasobów, aby powstrzymać napływ narkotyków do kraju i postawić odpowiedzialnych za handel nimi przed obliczem sprawiedliwości".
Na początku września Maduro podkreślał, że Wenezuela "stoi w obliczu największego zagrożenia". - Osiem okrętów z 1200 pociskami i jeden okręt podwodny celują w Wenezuelę. To nieuzasadnione, niemoralne, absolutnie przestępcze i krwawe zagrożenie - mówił.
Jak zaznaczał, Wenezuela jest gotowa "do walki zbrojnej w obronie swojego terytorium". - Nigdy nie ulegniemy szantażowi ani żadnym groźbom - podkreślał.
Ataki na łodzie. Donald Trump: Niech to będzie ostrzeżenie dla każdego
Zaledwie dzień po oświadczeniu Maduro Trump powiadomił, że amerykańskie siły przeprowadziły atak na pochodzącą z Wenezueli łódź przewożącą narkotyki, podczas którego zginęło 11 członków gangu Tren de Aragua. Według Trumpa grupa - uznana przez USA za organizację terrorystyczną - kontrolowana jest przez Maduro.
Szef Pentagonu Pete Hegseth w rozmowie z mediami zapowiadał, że ataki będą kontynuowane. Do tej pory amerykańskie siły uderzyły co najmniej w dwie łodzie z Wenezueli, zabijając 14 osób. Trump informował, że na wszystkich znajdowały się narkotyki.
Źródło: The Guardian, AFP