Jak przekazał wenezuelski minister obrony Vladimir Padrino, manewry nazywane "Sovereign Caribbean" (Suwerenne Karaiby), prowadzone są na polecenie prezydenta Nicolása Maduro.

- Zastosowana zostanie obrona powietrzna z uzbrojonymi dronami, dronami obserwacyjnymi, podwodnymi. Zamierzamy wdrożyć także działania w zakresie wojny elektronicznej - powiadomił.

Z informacji przekazywanych przez siły zbrojne wynika, że w ćwiczeniach wezmą udział 12 okrętów, 22 samoloty, a także 22 mniejsze łodzie ze "specjalnych sił morskich".

Wyspa La Orchila znajduje się w pobliżu obszaru, w którym Stany Zjednoczone przechwyciły i przetrzymywały wenezuelski statek rybacki przez osiem godzin w miniony weekend.

Narasta napięcie między USA i Wenezuelą. "Największe zagrożenie"

Stosunki między USA i Wenezuelą pozostają napięte od lat. Waszyngton, który nie uznaje prezydentury Maduro, zaoferował nagrodę w wysokości 50 milionów dolarów za informacje, które pomogą doprowadzić do aresztowania przywódcy.

Pod koniec sierpnia minister obrony Vladimir Padrino ogłosił mobilizację milicji. Stało się tak w odpowiedzi na decyzję prezydenta Donalda Trumpa, by rozmieścić amerykańskie okręty w pobliżu wybrzeży Wenezueli. Biały Dom zaznaczał, że Trupmp "jest gotów użyć wszystkich zasobów, aby powstrzymać napływ narkotyków do kraju i postawić odpowiedzialnych za handel nimi przed obliczem sprawiedliwości".

Na początku września Maduro podkreślał, że Wenezuela "stoi w obliczu największego zagrożenia". - Osiem okrętów z 1200 pociskami i jeden okręt podwodny celują w Wenezuelę. To nieuzasadnione, niemoralne, absolutnie przestępcze i krwawe zagrożenie - mówił.

Jak zaznaczał, Wenezuela jest gotowa "do walki zbrojnej w obronie swojego terytorium". - Nigdy nie ulegniemy szantażowi ani żadnym groźbom - podkreślał.

Ataki na łodzie. Donald Trump: Niech to będzie ostrzeżenie dla każdego

Zaledwie dzień po oświadczeniu Maduro Trump powiadomił, że amerykańskie siły przeprowadziły atak na pochodzącą z Wenezueli łódź przewożącą narkotyki, podczas którego zginęło 11 członków gangu Tren de Aragua. Według Trumpa grupa - uznana przez USA za organizację terrorystyczną - kontrolowana jest przez Maduro.

Szef Pentagonu Pete Hegseth w rozmowie z mediami zapowiadał, że ataki będą kontynuowane. Do tej pory amerykańskie siły uderzyły co najmniej w dwie łodzie z Wenezueli, zabijając 14 osób. Trump informował, że na wszystkich znajdowały się narkotyki.

Źródło: The Guardian, AFP

