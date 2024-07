Okręt wojenny poszedł na dno w porcie. Był chlubą kraju

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Associated Press, podając informację o zatonięciu fregaty "Sahand", powołało się na komunikat państwowych mediów.

Agencja IRNA przekazała, że okręt zwinął do portu, by odbyć naprawę. Tam jednostka miała zacząć tracić równowagę, ponieważ do nieszczelnych zbiorników zaczęła przedostawać się woda.