W skrócie Donald Trump został skrytykowany za noszenie czapki z napisem "USA" na uroczystości powitania ciał poległych żołnierzy w wojnie z Iranem.

Stacja Fox News wyemitowała nagranie z wcześniejszej ceremonii, gdzie Trump nie miał czapki, za co później przeprosiła, tłumacząc się pomyłką.

Fragment programu pokazujący starszą uroczystość trafił do mediów społecznościowych.

Uroczystość odbyła się w zeszłą sobotę w bazie lotniczej Dover w stanie Delaware. W wydarzeniu uczestniczyli także pierwsza dama Melania Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz inni członkowie amerykańskiej administracji.

Temat czapki prezydenta został szybko podjęty w mediach społecznościowych. Krytyczny głos w tej sprawie zabrał m.in. były przewodniczący Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej (RNC) Michael Steele. Od pozwala sobie na mocną krytykę głowy państwa.

"Ten idiota absolutnie nie ma poczucia godności ani zrozumienia dla powagi tej chwili. Nie bez powodu nazywa się to uroczystym przekazaniem ciał. Zdejmij tę cholerną czapkę!" - napisał Republikanin na platformie X.

Fox News pokazał stare nagranie Trumpa bez czapki

Amerykańska stacja Fox News, otwarcie przychylna Donaldowi Trumpowi, wyemitowała materiał wideo, który miał przedstawiać tę uroczystość. Szybko okazało się jednak, że nagranie nie pochodziło z tego wydarzenia, lecz z podobnej ceremonii z grudnia 2025 roku, podczas której Trump nie miał na sobie czapki.

Stacja została oskarżona o próbę uchronienia Trumpa przed krytyką. Tego samego dnia Fox News pokazywało również autentyczne nagrania z ceremonii.

Stary materiał został usunięty ze strony stacji, jednak fragment programu pokazujący starą uroczystość został uchwycony i krąży w mediach społecznościowych.

Następnego dnia prowadzący Griff Jenkins przeprosił za pomyłkę w imieniu stacji i zapewnił, że doszło do niej nieumyślnie.

Do sprawy odniósł się także prezenter Fox News Johnny "Joey" Jones, który udostępnił w mediach społecznościowych fragment programu pokazujący pomyłkę stacji i przyznał, że jest mu z tego powodu wstyd. "Wierzę, że był to uczciwy błąd, ale to nie czyni go akceptowalnym" - napisał na platformie X.

"Pomyłkę" stacji ostro skrytykowało biuro prasowe gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. "Fox News wstydzi się pokazać to nagranie. Zdejmij czapkę i okaż szacunek" - przekazano w apelu.

