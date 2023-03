Ojciec mężczyzny, który w rasistowskim i ksenofobicznym ataku terrorystycznym w mieście Hanau zabił w 2020 roku 10 osób, został aresztowany i osadzony w więzieniu w czwartek - poinformowali miejscowi prokuratorzy.

76-latek, który według policji jest również znanym prawicowym ekstremistą, odmówił zapłacenia grzywny nakazanej przez sąd w związku z wcześniejszymi problemami prawnymi. Będzie musiał teraz odbyć 70 dni więzienia - tyle samo czasu, ile odmawiał zapłacenia kary, która obecnie wynosi 4,2 tys. euro.

Niemcy: Hans-Gerd R. trafił do więzienia. To ojciec zamachowca

Hans-Gerd R. kilka razy stawał przed sądem w Hanau, odkąd jego syn zaatakował w 2020 roku bar z sziszą, który był chętnie odwiedzany przez migrantów.

Według prokuratorów co najmniej sześć razy naruszył ustawę o ochronie przed przemocą. Mężczyzna odmówił przestrzegania zakazu zbliżania się do matki jednej z ofiar zamachowca, po tym, jak kobieta oskarżyła go o nękanie. Regionalny program telewizyjny Hessenschau poinformował, że 76-latek ponownie skontaktował się z kobietą w ubiegły czwartek.

Według urzędników przeciwko R. toczy się obecnie 37 spraw. Mężczyzna podobno pojawiał się w domach ofiar oraz nękał osoby i firmy w dzielnicy Kesselstadt, gdzie miał miejsce atak w 2020 roku. Został również zgłoszony śledczym za rasistowskie ataki słowne na uczestników demonstracji w pobliżu jego domu.