"Ojciec nasz Bandera" w ukraińskim parlamencie

Media społecznościowe na Ukrainie zalewane są filmikami z nagrań pieśni "Ojciec nasz Bandera". Z doniesień zza wschodniej granicy wynika, że cała akcja została zapoczątkowana przez grupę uczniów jednej z lwowskich szkół, którzy zaśpiewali podczas lekcji, a nagranie udostępnili na TikToku. W ciągu kilkunastu dni inicjatywa zyskała olbrzymią popularność, a banderowską piosenkę nuci się na całej Ukrainie. "Uczniowie, studenci, sportowcy i gwiazdy śpiewają o Banderze" - czytamy na stronie ukraińskiej telewizji "5 Kanał".

O Banderze śpiewają na całej Ukrainie

"Uczniowie śpiewają piosenkę o Banderze na lekcjach, podczas przerw, w klasach i szatniach, w toaletach i na korytarzach" - wylicza z kolei portal unian.ua. Materiał na temat popularności pieśni zrobiła telewizja ukraińska telewizja TCH, która zmontowała kompilację nagrań.

Do akcji włączyła się grupa deputowanych frakcji Europejska Solidarność, która zaśpiewała "Ojciec nasz Bandera". "Ten moment, kiedy popularny flashmob przyszedł ze szkół do Rady Najwyższej" - napisał na Facebooku Ołeksij Honczarenko, polityk, który nagranie z parlamentu wrzucił do sieci. Wśród wykonawców znajdował się m.in. Wołodymyr Wiatrowycz, były szef ukraińskiego IPN.

"Ojcem naszym Bandera, matką Ukraina, my za Ukrainę będziemy wojować" - słyszymy. Po wykonaniu utworu pożegnali się zawołaniem ukraińskich nacjonalistów: "Sława Ukrajini-herojam sława!".

Lwów: 2022 rokiem UPA

Na początku października lwowska rada obwodowa ogłosiła 2022 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii w tym regionie.

Wcześniej, w marcu, lwowscy deputowani zwrócili się do rządu Ukrainy oraz ministerstwa młodzieży i sportu o zmianę nazwy miejscowego stadionu z Arena Lwów na stadion im. Stepana Bandery. Więcej TUTAJ.

Bandera i UPA

Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialne za prowadzone w latach 1943-1944 czystki etniczne na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Ukraińcy wymordowali wtedy ok. 100 tys. ludności polskiej.