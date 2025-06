Do wymiany zdań pomiędzy byłymi przyjaciółmi postanowił włączyć się także ojciec Elona Muska - Errol Musk.

Jak opisuje rosyjski kanał telewizyjny REN, Errol Musk przybył do Moskwy , aby wziąć udział w "Forum Przyszłości 2050" , które ma odbyć się 9 -10 czerwca.

Ojciec Elona powiedział, że po wybuchu konfliktu wysłał wiadomość do syna, "żeby załagodzić sytuację".

- Elon popełnił błąd, ale jest zmęczony i zestresowany. Przez pięć miesięcy byli pod ogromnym stresem. Dajcie im spokój. Musieli pozbyć się całej opozycji, spróbować przywrócić kraj na właściwe tory, więc walczą ze sobą, wiesz, dopóki nie mogą dojść do porozumienia - tłumaczył Errol Musk w rozmowie z REN TV.

Errol Musk krytykuje syna za konflikt z prezydentem USA. "Nie mam pojęcia, co on myślał"

Choć ojciec założyciela Tesli uważa, że ten konflikt niedługo się skończ y, to w jednym z wywiadów skrytykował też słowa swojego syna , które dotyczyły rzekomych powiązań Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem.

- Nie mam pojęcia, co on myślał - skwitował.

Musk także nie przedstawił żadnych dowodów na to, że Trump rzeczywiście widniał w aktach.

"Forum Przyszłości 2050" , na którym wystąpi Errol Musk, to wydarzenie poświęcone tendencjom rozwojowym Rosji na najbliższe 25 lat. Organizowane jest przez Aleksandra Dugina - czołowego propagandystę reżimu Putina.

Choć pierwsze podejrzenia po ataku wskazywały, że jego pomysłodawcami mogą być członkowie ukraińskiej tajnej służby SBU, to władze w Kijowie zaprzeczyły swojemu udziałowi w śmierci Duginy.

Sam ojciec właściciela Tesli, mówił wcześniej, że podziwia Władimira Putina. - Byłoby głupotą go nie podziwiać, bo on zawsze zachowuje spokój. Słucham jego przemówień - mówi logiczne rzeczy. Jeśli oceniać go jako człowieka - a nie w kontekście polityki międzynarodowej - trudno nie szanować pana Putina - powiedział Errol Musk.