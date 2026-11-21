W skrócie Ojciec Wojciech Giertych przeszedł na emeryturę po prawie 21 latach pełnienia funkcji teologa Domu Papieskiego.

Papież Leon XIV mianował nowego teologa Domu Papieskiego, którym został dominikanin ojciec Serge-Thomas Bonino.

Wojciech Giertych sprawował swoje stanowisko od 2005 roku, kiedy to został powołany na nie przez papieża Benedykta XVI.

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Stolica Apostolska poinformowała o odwołaniu z funkcji teologa Domu Papieskiego o. Wojciecha Giertycha. Duchowny przeszedł na emeryturę. Swoje stanowisko piastował od 1 grudnia 2005 r. - został wówczas powołany przez Benedykta XVI.

Przed objęciem posady o. Giertych był członkiem Rady Generalnej Zakonu Kaznodziejskiego; pracował też na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie wykładał teologię moralną.

O. Wojciech Giertych przechodzi na emeryturę. To stryj polskiego posła

O. Wojciech Giertych urodził się w 1951 r. w Londynie. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a w 1981 r. przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Później wyjechał do Rzymu, gdzie obronił doktorat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum".

Zanim został powołany przez Benedykta XVI na teologa Domu Papieskiego zajmował stanowiska w Radzie Generalnej Zakonu Dominikańskiego - m.in. jako socjusz generała do spraw życia intelektualnego, czy asystent generała ds. Europy Centralnej i Wschodniej.

Prywatnie jest stryjem posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha.

Vatican News podkreśla, że o. Wojciech Giertych pełnił swoją ostatnią funkcję przez prawie 21 lat.

Watykan. Nowy teolog Domu Papieskiego

Obowiązki o. Giertycha przejął o. Serge-Thomas Bonino OP. Pochodzący z Marsylii 65-letni dominikanin studiował m.in. na Uniwersytecie we Fryburgu i Uniwersytecie w Poitiers.

Przez 16 lat był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a później jej sekretarzem generalnym.

Na rzymskim Angelicum wykłada filozofię i teologię.



