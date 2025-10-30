W skrócie Errol Musk, ojciec Elona Muska, podczas wizyty w Rosji został zapytany, czy chciałby otrzymać rosyjski paszport.

Biznesmen stwierdził, że jest zaskoczony pytaniem, ale oznajmił, że byłby to dla niego "wielki zaszczyt".

To nie była pierwsza wizyta ojca Elona Muska w Rosji. Wcześniej biznesmen mówił m.in. że "podziwia" Władimira Putina.

Ojciec Elona Muska, Errol Musk, oznajmił, że nie miałby nic przeciwko otrzymaniu rosyjskiego paszportu. Propozycja w sprawie padła podczas wywiadu, którego biznesmen udzielił rosyjskiej państwowej agencji TASS.

Errol Musk udzielił wywiadu w Rosji. Dostał pytanie o paszport

Zapytany przez propagandystkę, czy chciałby otrzymać rosyjski paszport, Musk odpowiedział twierdząco i dodał, że byłby to dla niego "wielki zaszczyt".

- Oczywiście, czemu nie. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się takiego pytania. To byłby dla mnie wielki zaszczyt - mówił.

Errol Musk, 79-letni ojciec Elona Muska, szefa SpaceX i byłego doradcy Donalda Trumpa, jest emerytowanym południowoafrykańskim politykiem i biznesmenem.

W ostatnich dniach odwiedził Kazań, gdzie spotkał się z lokalnymi przedstawicielami branży IT. Został również zauważony na trybunach w trakcie meczu Kontynentalnej Ligi Hokejowej (KHL) i sfotografowany podczas uroczystości z okazji 20. rocznicy istnienia rosyjskiej państwowej stacji telewizyjnej Russia Today w Teatrze Bolszoj w Moskwie.

Ojciec Elona Muska odwiedza Rosję. Wcześniej mówił, że "podziwia" Putina

Nie jest to pierwsza wizyta Muska seniora w Rosji. W czerwcu 2025 roku biznesmen poleciał do Moskwy na forum zorganizowane przez głównego ideologa Kremla Aleksandra Dugina. Wówczas w rozmowie z propagandowymi mediami krytykował syna za konflikt z prezydentem USA.

Podczas wizyty Errol Muska opowiadał też o rzekomych próbach jego syna zakupienia w Rosji rakiety. Według niego Rosjanie nie uwierzyli, że Elon Musk rzeczywiście chce dokonać transakcji i do sprzedaży nie doszło. Ojciec miliardera chwalił wówczas rosyjskie rakiety, nazywając je "najlepszymi na świecie".

Errol Musk stwierdził wcześniej, że on i jego syn podziwiają Władimira Putina i uważają go za przykład "silnego przywódcy". - Słucham jego przemówień - mówi logicznie. Jeśli ocenia się go jako człowieka z krwi i kości, nie mówię tu o stosunkach między państwami itp., ale po prostu jako człowieka z krwi i kości, trudno nie czuć podziwu dla pana Putina - oświadczył.

