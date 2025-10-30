Ojciec Elona Muska dostał w Rosji propozycję. "Byłbym zaszczycony"
Errol Musk, ojciec miliardera, który do niedawna współpracował z Donaldem Trumpem, przebywał w Rosji z wizytą. W jej trakcie udzielił wywiadu państwowej agencji TASS. Jedno z pytań propagandystki zaskoczyło biznesmena. - To byłby dla mnie wielki zaszczyt - oświadczył Musk.
W skrócie
- Errol Musk, ojciec Elona Muska, podczas wizyty w Rosji został zapytany, czy chciałby otrzymać rosyjski paszport.
- Biznesmen stwierdził, że jest zaskoczony pytaniem, ale oznajmił, że byłby to dla niego "wielki zaszczyt".
- To nie była pierwsza wizyta ojca Elona Muska w Rosji. Wcześniej biznesmen mówił m.in. że "podziwia" Władimira Putina.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ojciec Elona Muska, Errol Musk, oznajmił, że nie miałby nic przeciwko otrzymaniu rosyjskiego paszportu. Propozycja w sprawie padła podczas wywiadu, którego biznesmen udzielił rosyjskiej państwowej agencji TASS.
Errol Musk udzielił wywiadu w Rosji. Dostał pytanie o paszport
Zapytany przez propagandystkę, czy chciałby otrzymać rosyjski paszport, Musk odpowiedział twierdząco i dodał, że byłby to dla niego "wielki zaszczyt".
- Oczywiście, czemu nie. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się takiego pytania. To byłby dla mnie wielki zaszczyt - mówił.
Errol Musk, 79-letni ojciec Elona Muska, szefa SpaceX i byłego doradcy Donalda Trumpa, jest emerytowanym południowoafrykańskim politykiem i biznesmenem.
W ostatnich dniach odwiedził Kazań, gdzie spotkał się z lokalnymi przedstawicielami branży IT. Został również zauważony na trybunach w trakcie meczu Kontynentalnej Ligi Hokejowej (KHL) i sfotografowany podczas uroczystości z okazji 20. rocznicy istnienia rosyjskiej państwowej stacji telewizyjnej Russia Today w Teatrze Bolszoj w Moskwie.
Ojciec Elona Muska odwiedza Rosję. Wcześniej mówił, że "podziwia" Putina
Nie jest to pierwsza wizyta Muska seniora w Rosji. W czerwcu 2025 roku biznesmen poleciał do Moskwy na forum zorganizowane przez głównego ideologa Kremla Aleksandra Dugina. Wówczas w rozmowie z propagandowymi mediami krytykował syna za konflikt z prezydentem USA.
Podczas wizyty Errol Muska opowiadał też o rzekomych próbach jego syna zakupienia w Rosji rakiety. Według niego Rosjanie nie uwierzyli, że Elon Musk rzeczywiście chce dokonać transakcji i do sprzedaży nie doszło. Ojciec miliardera chwalił wówczas rosyjskie rakiety, nazywając je "najlepszymi na świecie".
Errol Musk stwierdził wcześniej, że on i jego syn podziwiają Władimira Putina i uważają go za przykład "silnego przywódcy". - Słucham jego przemówień - mówi logicznie. Jeśli ocenia się go jako człowieka z krwi i kości, nie mówię tu o stosunkach między państwami itp., ale po prostu jako człowieka z krwi i kości, trudno nie czuć podziwu dla pana Putina - oświadczył.