"Ojciec chrzestny" powraca. Tym razem bohaterką będzie kobieta
W przyszłym roku ukazać ma się nowa powieść z literackiej sagi "Ojciec chrzestny". "Connie", bo tak nazywać będzie się książka, opowie o historii mafijnej rodziny z perspektywy jedynej córki Vito Corleone. Dzieło zostało zautoryzowane przez potomków twórcy oryginału, Mario Puzo.
- W 2027 roku planowane jest wydanie nowej powieści z sagi "Ojciec chrzestny" zatytułowanej "Connie", której główną bohaterką będzie córka Vito Corleone.
- Powieść została napisana przez Adrianę Trigiani i otrzymała autoryzację potomków Mario Puzo, a prawa do wydania nabyło wydawnictwo Random House.
- Nowa książka osadzona jest w świecie stworzonym przez Mario Puzo, a jej historia przedstawiona zostanie z perspektywy kobiecych bohaterek.
Prawa do powieści "Connie" napisanej przez autorkę "Jeszcze tyle dobrego" - Amerykankę Adrianę Trigiani, nabyło największe anglojęzyczne wydawnictwo na świecie, Random House.
Premiera zapowiadana jest na 2027 rok, a książka - oprócz Stanów Zjednoczonych - ukazać ma się również w ośmiu innych krajach, m.in. Niemczech i Francji.
Nowa powieść w ramach sagi o "Ojcu chrzestnym" będzie już czwartą wydaną po śmierci autora oryginału. Wszystkie zostały zautoryzowane przez rodzinę zmarłego pisarza. Jednocześnie będzie też pierwszą napisaną przez kobietę.
Powód jest z pewnością nieprzypadkowy. Główną bohaterką jest Connie - jedyna córka bossa mafijnej rodziny Corleone, Vito i siostra Michaela Corleone.
Jak zapowiada sama autorka, dzieło ma być osadzone w świecie stworzonym przez Mario Puzo, ale historia opowiedziana ma być z perspektywy kobiecych bohaterek.
Fenomen "Ojca chrzestnego". Pięć powieści i trzy filmy
Pierwsza powieść sagi "Ojciec chrzestny" została wydana w 1969 r., sprzedając się w nakładzie 21 milionów egzemplarzy. Została zekranizowana przez Francisa Forda Coppolę - pierwsza część filmu ukazała się w 1972 r., a druga w 1974 r. Obie obsypane zostały Oscarami, w tym dla najlepszego filmu.
W 1984 r. Mario Puzo napisał "Sycylijczyka" opowiadającego o losach przestępcy Salvatore Giuliano. To osobna historia, jednak osadzona w świecie znanym z "Ojca chrzestnego".
W 1990 r. do kin wszedł film "Ojciec chrzestny. Część trzecia" stanowiący kontynuację historii z oryginalnej powieści Puzo, jednak oparty na oryginalnym scenariuszu.
Po śmierci pisarza w 1999 r. ukazały się jeszcze trzy powieści osadzone w stworzonym przez niego uniwersum, jednak napisane przez innych autorów. Mowa o "Powrocie Ojca Chrzestnego" i "Zemście Ojca Chrzestnego" Marka Winegardnera oraz "Rodzinie Corleone" Eda Falco.