Jak poinformowała litewska służba celna do zdarzenia doszło 20 sierpnia. To wtedy o 6:00 rano przez posterunek drogowy w Rajgrodzie przy granicy litewsko-białoruskiej przejeżdżał ciężarówką obywatel Białorusi. Z jego deklaracji wynikało, że wiózł 11,6 ton (blisko 300 bel) włókna poliestrowego do Polski i Litwy.