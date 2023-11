Ogromny wzrost zainteresowania. Japończycy ruszyli po nietypową broń

Jak informuje japońska stacja NHK, incydent miał miejsce w niedzielę i został uwieczniony na nagraniu przez jednego z przechodniów. Pracownik sklepu jubilerskiego odgania na nim trzech nastoletnich złodziei , którzy próbowali go okraść. Mężczyzna wymachuje długą tyczką zakończoną dwoma zębami tworzącymi półkole . Akcja okazała się skuteczna, bo złodzieje uciekli, a dwóch z nich oddało się później w ręce policji.

Szczególne zainteresowanie w ostatnich dniach wzbudziło narzędzie, którego używał jubiler. Jak tłumaczy NHK, była to sasumata, czyli japońska broń używana przez klasę samurai przede wszystkim do obezwładniania przestępców. Japończycy zaczęli jej używać w epoce Edo (XVII- XIX w.). Sasumata to odpowiednik widłochwytu i jest używana się także dzisiaj m.in. funkcjonariuszy policji.