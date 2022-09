W 2020 r. aż 19 356 osób, które przyjęły niemieckie szpitale, miały chorobę Alzheimera. W 2000 r. było ich 8 116 - podał Federalny Urząd Statystyczny. Dane opublikowano tuż przed Światowym Dniem Walki z Chorobą Alzheimera, który przypada 21 września.

95 proc. pacjentów przyjętych w 2020 r. było w wieku 65+. Ponad połowa z hospitalizowanych z powodu alzheimera miała 80 lat i więcej.

W 2020 r. z powodu choroby Alzhaimera zmarło 9450 mieszkańców Niemiec - liczba ta wcześniej nigdy nie była tak wysoka.

Starzejące się społeczeństwo

To efekt m.in. starzenia się społeczeństwa. "Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem" - przypomina Federalny Urząd Statystyczny. "Wzrost przypadków hospitalizacji i śmierci osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera przynajmniej częściowo wynika z coraz szybszego starzenia się populacji".

Liczba osób w wieku 65+ wzrosła w Niemczech w latach 2000-2020 o 33 proc. W grupie 80+ wzrost jest aż 80-procentowy.

- Dla pacjentów z demencją szpital to niebezpieczne miejsce - mówi Eugen Brysch, szef Niemieckiej Fundacji Ochrony Praw Pacjenta. - Nieznane otoczenia, brak znanych sobie osób, problem z komunikacją czy zgiełk napędzają ich lęki - wyjaśnia.

Potrzebni specjalni opiekunowie

Pobyt w szpitalu często prowadzi u chorego do większej dezorientacji i niepokoju. To często jeszcze pogarsza leczenie tej ciężkiej choroby. Bywa, że pacjenci otrzymują leki psychotropowe na uspokojenie.

Brysch chce, aby każdy szpital w przypadku tych chorych umożliwiał również pobyt ich osobom towarzyszącym. Koszty powinny pokryć kasy chorych. - Ponadto potrzebni się specjalni opiekunowie osób z demencją, którzy powinni zajmować się takimi pacjentami na wszystkich oddziałach. Odciążyłoby to pielęgniarki i lekarzy - postuluje szef Fundacji.

Powyższe dane dotyczą jedynie osób leczonych w placówkach. W Niemczech już dziś jest ok. 1,8 mln przypadków demencji, z czego ok. 2/3 - z powodu choroby Alzheimera. W samym 2021 r. zdiagnozowano ok. 440 tys. przypadków demencji u osób 65-letnich i starszych. Wg prognoz w 2050 r. w Niemczech ma żyć 2,8 mln osób z demencją, w tym z chorobą Alzheimera.

Choroba Alzheimera: czym jest?

Choroba ta to najczęstsza forma otępienia, opisana w 1906 r. przez Aloisa Alzheimera. Prowadzi do degeneracji mózgu - utraty neuronów - i stopniowej utraty pamięci, zdolności rozumienia i myślenia, kontroli zachowań.

Przyczyny są wciąż badane - badacze wiążą je z odkładaniem się w mózgu złogów białek.

Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku tej choroby jest wiek. Jednak część ekspertów wskazuje, że liczą się też czynniki środowiskowe: zdrowy tryb życia, dieta, ruch, unikanie używek, prawidłowy poziom cholesterolu mogą obniżać ryzyko zachorowania.

Redakcja Polska Deutsche Welle