Ogromny transport ruszył, pojedzie przez Polskę. Decydują centymetry

19-metrowa turbina gazowa o wadze ponad 100 ton przejechała przez miasto Třebíč na południu Czech. Przewiezienie ogromnego ładunku wymagało zmiany organizacji ruchu i szeroko zakrojonej operacji logistycznej. Niekiedy o powodzeniu akcji decydowały centymetry. Transport, zmierzając do Szwecji, przemierzy także Polskę.

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Turbina gazowa.
Czechy. Rekordowy transport w środku miasta. Ładunek pojedzie przez Polskę (zdj. ilustracyjne)Thomas KoehlerGetty Images

W skrócie

  • 19-metrowa rama turbiny gazowej została przewieziona przez czeskie miasto Třebíč w ramach skomplikowanej operacji logistycznej.
  • Ładunek wyprodukowany przez firmę 2JCP kieruje się autostradą D1 w stronę Polski, a jego miejscem docelowym jest Szwecja.
  • Transport wymagał wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w parkowaniu, a wkrótce tą samą trasą ma ruszyć kolejny, podobny ładunek.
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Ładunek opuścił zakład spółki 2JCP w Třebíču w poniedziałek późnym wieczorem i przemierzył całe miasto, aby ostatecznie znaleźć się na autostradzie D1. Tam skierował się w stronę granicy z Polską. 

Przewóz 19-metrowej ramy do turbiny gazowej, której waga wynosi 105 ton, to wyjątkowo komplikowana operacja logistyczna. Ze względu na transport w części miasta wprowadzono tymczasowy zakaz parkowania.

Czechy. Ogromny ładunek przemierzył Třebíče. Pojechał do Polski

Ograniczenia wprowadzone przez władze obowiązywały od godz. 20 do 5 rano, jednak, jak zauważają dziennikarze czeskiego portalu "Dennik", całe przedsięwzięcie, dzięki starannemu planowaniu, miało zająć tylko 20 minut. 

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W transporcie, poza głównym pojazdem o długości ponad 20 metrów, brał udział szereg samochodów towarzyszących. Niektóre zakręty pokonywano z zapasem ledwie kilku centymetrów. Mimo późnej pory na ulicach pojawiło się wiele osób, które obserwowały niezwykłe manewry.

Ładunek prawdopodobnie dotrze do Szwecji w ciągu maksymalnie tygodnia. W międzyczasie będzie musiał przemierzyć całą Polskę. Po pewnym czasie jego śladem uda się kolejna przesyłka podobnych gabarytów, również wyprodukowana przez czeskie zakłady 2JCP.

- W przeszłości z powodzeniem wysyłaliśmy ramy o długości do 22 metrów z Třebíča . Jeszcze masywniejsze części produkujemy w naszym drugim zakładzie produkcyjnym w Račicach - mówiła w rozmowie z portalem Linda Bilal, przedstawicielka firmy. Jak dodała, w przypadku drugiej fabryki transport jest jednak łatwiejszy, jako że odbywa się drogą wodną.

Źródło: Denik

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