W skrócie W wyniku pożaru w Amurskim Kompleksie Gazochemicznym w Rosji śmierć poniosło siedem osób, w tym sześciu obywateli Chin.

Liczba rannych wynosi 152, z czego 36 osób zostało hospitalizowanych, a dziewięciu Chińczyków uważa się za zaginionych.

Przyczyna pożaru nie została ustalona, trwa dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń przepisów bezpieczeństwa.

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Potężny pożar w Amurskim Kompleksie Gazochemicznym wybuchł we wtorek, 25 sierpnia. Pojawienie się ognia nie było efektem ataku sił ukraińskich.

Rosyjski Komitet Śledczy poinformował, że wszczęto postępowanie pod kątem potencjalnego naruszenia przepisów bezpieczeństwa przemysłowego. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii.

Rosja. Potężny pożar w Amurskim Kompleksie Gazochemicznym

Do incydentu w mediach społecznościowych odniósł się już sam zakład, informując, że w pożarze zginęło łącznie siedem osób, w tym sześciu obywateli Chin i jeden Rosjanin. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć - kolejnych dziewięciu Chińczyków uważa się za zaginionych.

152 osoby zostały ranne, z czego 36 przewieziono do różnych szpitali w regionie. Na miejscu lądował samolot rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, który przeprowadził ewakuację rannych.

Jak podkreślono, wszystkie ogniska ognia zostały już ugaszone, a na miejscu trwa nadzorowany przez ekspertów proces dopalania pozostałości gazów technologicznych. Rozpoczęto także działania specjalistów, którzy mają za zadanie zidentyfikować przyczynę pożaru. Nie stwierdzono skażenia powierza.

Amurski Kompleks Gazochemiczny to wspólne przedsięwzięcie rosyjskiego przedsiębiorstwa Sibur i chińskiej firmy naftowo-gazowej Sinopec 600028.SS, który, według założeń i komunikatów marketingowych, ma być największym pod względem mocy produkcyjnych tego typu obiektem w Rosji i jednym z największych na świecie.

Zakład produkował ok. 2,3 miliona ton polietylenu i 400 tysięcy ton polipropylenu rocznie. Nie wznowił jeszcze działalności po pożarze.

Źródło: Reuters



