W północnej części Australii od 4 września trwają pożary buszu, które do środy ogarnęły teren o powierzchni około 20 tys. km kwadratowych ; ogień zbliża się do popularnego wśród turystów miasteczka Tennant Creek - poinformowała amerykańska stacja CNN za władzami australijskiego Terytorium Północnego.

Australia: Ogromne pożary w północnej części kraju

- Już w przeszłości mieliśmy duże pożary, ale ten jest największym, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia - przyznał w rozmowie z rozgłośnią radiową ABC Tony Fuller, przedstawiciel kierownictwa australijskiej straży pożarnej.

Fale upałów w Australii występują coraz częściej, a odnotowywane w tym kraju temperatury są coraz wyższe. Według ocen klimatologów zjawisko będzie nasilać się w nadchodzących latach, co może prowadzić m.in. do pomorów ryb i gwałtownych pożarów - zauważyła CNN w marcu 2023 roku, odnosząc się do masowego śnięcia ryb w stanie Nowa Południowa Walia.