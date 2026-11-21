W skrócie
- Estonia podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją, która wejdzie w życie 1 grudnia.
- Decyzja władz w Tallinnie jest reakcją na podpalenie fabryki dronów Threod Systems, o co estońskie służby oskarżają rosyjski wywiad wojskowy GRU.
- Tłumy Rosjan gromadzą się na moście granicznym między Iwangorodem a Narwą, próbując przedostać się do Estonii przed zamknięciem granicy.
- Policja w Estonii wskazuje, że zamknięcie granicy ma utrudnić rosyjskim służbom werbunek ludzi oraz przeciwdziałać obchodzeniu sankcji.
- Dmitrij Pieskow oskarżył Estonię o budowanie muru i zagroził podjęciem kroków odwetowych w celu ochrony interesów Rosji.
- Liczba przekroczeń granicy estońsko-rosyjskiej spadła z ponad czterech milionów przed 2022 rokiem do około 760 tysięcy w 2026 roku.
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W rosyjskim mieście Iwangorod tłumy ludzi z walizkami, plecakami i plastikowymi torbami gromadzą się w kolejce, by przekroczyć granicę z Estonią, otwiera się w nowym oknie, zanim bałtycki kraj całkowicie ją zamknie - pisze agencja AFP.
Przed kilkoma dniami rząd w Tallinnie ogłosił, że 1 grudnia nastąpi zamknięcie przejść granicznych z Rosją. To reperkusja za podpalenie fabryki dronów Threod Systems. Zdaniem Estończyków wrogą operację przeprowadził rosyjski wywiad wojskowy GRU.
Jedno z przejść między państwami zlokalizowano na moście między Narwą - estońskim miastem liczącym ponad 50 tys. mieszkańców, w którym przeważają osoby rosyjskojęzyczne - a Iwangorodem, położonym na drugim brzegu rzeki.
- To ogromny cios dla ludzi, dla krewnych mieszkających w Rosji. (...) Mój brat jest po tamtej stronie. Teraz nie będziemy mogli się już spotykać - tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzem AFP Angela. Kobieta być może po raz ostatni znalazła się w Estonii.
Rosja - Estonia. Napięte stosunki między sąsiadami, ogłosili zamknięcie granic
AFP przypomina, że Rosja wstrzymała ruch kołowy przez Narwę w lutym 2024 roku, jednak przejście dla pieszych pozostawiła otwarte. Wielu mieszkańców przygranicznego miasta korzystało z tej drogi, by odwiedzać bliskich lub robić zakupy.
- Jeszcze za czasów Związku Radzieckiego ludzie mieszkali po obu stronach tej pięknej rzeki Narwy. Most był otwarty, wszystko było otwarte - powiedziała Jekaterina. Decyzję rządu w Tallinnie oceniła jako "bardzo smutną".
Estońska policja poinformowała w piątek, że zamknięcie przejść granicznych "utrudni rosyjskim służbom wywiadowczym werbowanie ludzi i wywieranie na nich wpływu, a także pomoże zapobiegać obchodzeniu sankcji".
Rosja grozi środkami odwetowymi. Reakcja na ruch Estonii
Rzecznik Kremla, otwiera się w nowym oknie Dmitrij Pieskow oskarżył Estonię o "budowanie muru". Zasugerował, że decyzja ta obróci się przeciwko samym Estończykom. W podobne tony uderzyła rzecznika MSZ w Moskwie, otwiera się w nowym oknie. Zdaniem Marii Zacharowej ruch rządu w Tallinnie "narusza prawa i interesy znacznej liczby naszych rodaków".
- Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków politycznych i dyplomatycznych w celu ochrony swoich interesów narodowych - zapowiedziała.
Liczba przekroczeń rosyjsko-estońskiej granicy już wcześniej znacząco spadła: z ponad 4 milionów rocznie przed agresją Rosji na Ukrainę w 2022 roku do około 760 tys. w 2026 roku. Statystykę podał estoński nadawca publiczny ERR. Większość przejść - 447 tys. - odbyło się przez most łączący Iwangorod z Narwą.
Na szczytach estońskich władz decyzja rządu budzi wątpliwości. Prezydent Ülle Madise przed kilkoma dniami wezwała do niekierowania się emocjami oraz do chłodnej kalkulacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o zamknięciu granic z Rosją, otwiera się w nowym oknie. Wskazała na względy ekonomiczne i potencjał przygranicznej Narwy.
Źródła: AFP, ERR