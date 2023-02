Wydaje się, że na Florydzie ludzie przyzwyczaili się do tego, że w ich otoczeniu żyją aligatory. Jednak zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych jest nieco niepokojące.

Na jednym z pól golfowych w mieście Sebring zauważono ogromnego aligatora. Chociaż jego rozmiar nie został określony, to portal ftw.usatoday podaje, że najdłuższy osobnik, którego dostrzeżono na Florydzie miał ponad 400 cm długości. Z kolei najcięższy aligator ważył ponad 470 kg. Na zdjęciu zamieszczonym w sieci widać, jak zwierzę patrzy wprost na fotografa.

Meteorolog z WINK News Matt Devitt opatrzył zdjęcie podpisem: "Witamy na Florydzie, w domu Parku Jurajskiego".

Floryda: Ogromny aligator na polu golfowym

Chociaż rozmiar aligatora może powodować strach i panikę wśród ludzi, to Florida Fish and Wildlife Conservation Commission uspokaja - polują one głównie na ryby, węże, małe ssaki, żółwie i ptaki. "Golfistów, na szczęście, nie ma w ich menu" - dodają żartobliwie eksperci.

Wpis Devitta nie pozostał obojętny dla użytkowników. Obecnie post liczy ponad dwa tysiące komentarzy zarówno od mieszkańców Florydy, jak i ludzi, którzy są po prostu pod wielkim wrażeniem rozmiaru aligatora.

"Mieszkamy na Florydzie od 1989 roku. Największy, jaki kiedykolwiek widziałem, leżał w poprzek kanału około 20 lat temu" - pisze jedna kobieta. Inna zaznacza, że całe życie mieszka na Florydzie i jest to największy aligator, jakiego kiedykolwiek widziała.

Znalazło się również grono osób, które są zachwycone wielkim gadem. Piszą, że jest "piękny", a aligatory ogólnie są "fascynujące". Pojawiły się również komentarze, do których załączano zdjęcia tych gadów np. w swoich ogródkach.