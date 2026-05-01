Ogromne pożary w Toskanii. Tysiące osób ewakuowanych

Mateusz Balcerek

Około 3,5 tys. osób ewakuowano w Toskanii od czwartku z powodu poważnego pożaru lasów w rejonie góry Faeta między miastami Lukka i Piza - poinformowały w piątek władze w tym włoskim regionie i tamtejsze służby. Płomienie są podsycane przez wiatr i zagrażają całym wsiom.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Włochy. Nocny pożar lasu w Toskanii, płomienie i dym na zboczu wzgórza
Pożary w Toskanii. Tysiące osób ewakuowanych

W skrócie

  • Pożar objął około 800 hektarów lasu, a bilans ten rośnie z godziny na godzinę.
  • Najbardziej zagrożona jest miejscowość Asciano, gdzie ewakuowano wszystkich mieszkańców okolicy z powodu pożaru rozszerzającego się wraz z porywistym wiatrem.
  • Według burmistrza gminy San Giuliano Terme pożar został prawdopodobnie wywołany przez palenie gałęzi z przycinki drzew oliwnych, które wymknęło się spod kontroli.
Sytuacja jest coraz trudniejsza - podał lokalny dziennik "La Nazione" w trzecim dniu pożaru.

Płomienie pochłonęły do tej pory około 800 hektarów lasu, a bilans ten rośnie z godziny na godzinę - dodała gazeta.

Pożary w Toskanii. Władze ewakuowały tysiące mieszkańców Toskanii

Najbardziej zagrożona jest miejscowość Asciano, gdzie z powodu pożaru rozszerzającego się szybko wraz z porywistym wiatrem konieczna była ewakuacja wszystkich mieszkańców okolicy.

W walce z żywiołem uczestniczą coraz liczniejsze zastępy straży pożarnej ze śmigłowcami gaśniczymi, a także ochotnicy.

Poprawia się powoli sytuacja na zboczu góry Faeta od strony miasta Lukka - podały lokalne władze gminne.

- Pożar został prawdopodobnie wywołany przez palenie gałęzi z przycinki drzew oliwnych, które wymknęło się spod kontroli - powiedział w telewizji RAI burmistrz gminy San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli.

