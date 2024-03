Brytyjscy naukowcy ujawnili, że obecnie w Wielkiej Brytanii rośnie około pół miliona sekwoi - jednych z największych drzew świata . To znacznie więcej niż w ich rodzimej Kalifornii , gdzie do dziś przetrwało około 80 tys. tych drzew . Uczeni zbadali, jak dużo dwutlenku węgla te rośliny są w stanie przyswoić. Wyniki są imponujące.

Sekwoje niższe niż w Kalifornii, bo wciąż młode

Naukowcy z Królewskich Ogrodów Botanicznych oraz University College w Londynie zbadali, jak dużo konkretnie sekwoi obecnie znajduje się w Wielkiej Brytanii. Wyniki prac opublikowano w naukowym serwisie The Royal Society Publishing .

Wiadomo, że obecnie na Wyspach rośnie około 500 tys. tych drzew . Ich sadzonki sprowadzono około 170 lat temu i od tej pory zadomowiły się w tym kraju. W przeciwieństwie jednak do sekwoi rosnących w Kalifornii brytyjskie drzewa nie osiągnęły jeszcze swojej maksymalnej wysokości, ponieważ wciąż rosną.

Najwyższa brytyjska sekwoja mierzy obecnie 54,87 m . Tymczasem w Kalifornii są one w stanie osiągać wysokość ponad 90 metrów . Trzeba jednak pamiętać, że są to drzewa bardzo długowieczne - sekwoje mogą żyć nawet ponad 3000 lat .

Brytyjski klimat bardzo im odpowiada

Aby ocenić, w jaki sposób te olbrzymie drzewa zaadoptowały się do brytyjskiego klimatu, uczeni przebadali próbki pobrane od niemal 5 tys. drzew Z pomocą laserowych skanerów zmierzono też wysokość oraz objętość niektórych sekwoi . Dzięki temu można było je zbadać bez potrzeby ścinania.

Badając te potężne drzewa naukowcy skupili się na jeszcze jednej kwestii. Chodzi o to, jak dużo dwutlenku węgla są one w stanie magazynować .

Drewniany magazyn CO2

W dobie kryzysu klimatycznego wszelkie sposoby na redukcję gazów cieplarnianych są niezwykle ważne. Okazuje się, że sekwoje mogą służyć za magazyn olbrzymich ilości CO2. Z badań naukowców wynika, że mierząca 45 metrów sekwoja zawiera około 10 do 15 ton dwutlenku węgla. To znacznie mniej niż "dorosłe" sekwoje z Kalifornii, które przyswajają nawet 250 ton. Kiedy jednak brytyjskie drzewa osiągną docelowe rozmiary, to będą w stanie absorbować podobne ilości gazów cieplarnianych.