W skrócie Organizatorzy z Miliona Chwil dla Demokracji szacują, że w niedzielnej manifestacji w Pradze wzięło udział około 400 tysięcy osób sprzeciwiających się działaniom rządu.

Protestujący obawiają się, że planowane przez rząd zmiany w finansowaniu mediów publicznych doprowadzą do ich upolitycznienia oraz uzależnienia od władzy wykonawczej.

Premier Andrej Babisz odpiera zarzuty krytyków i argumentuje, że zniesienie abonamentu to realizacja jego obietnicy wyborczej dotyczącej zmniejszenia obciążeń finansowych.

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Niedzielną demonstrację w czeskiej Pradze zwołało stowarzyszenie Milion Chwil dla Demokracji. Odbyła się pod hasłem "Nigdy więcej 4.36". To nawiązanie do godziny przyjęcia w pierwszym czytaniu i skierowaniu do dalszych prac rządowego projektu likwidacji abonamentu i finansowania mediów publicznych z budżetu państwa.

Protestujący nie zgadzają się z planami rządu. Są zdania, że zmiany mogą doprowadzić do upolitycznienia telewizji i radia oraz zagrażają ich niezależności. Agencja Reutera zauważyła, że część krytyków porównuje projekt ustawy do zmian wprowadzonych przez Viktora Orbana na Węgrzech. Doprowadziło to do tego, że lwia część węgierskich mediów była przychylna władzy.

Setki tysięcy Czechów manifestowało w obronie mediów

Mikulasz Minarz, lider Miliona Chwil i jeden z organizatorów protestu, poinformował, że wzięło w nim udział od 350 tys. do 450 tys. osób. Później, powołując się na dane policji, zaktualizował tę informację, mówiąc, że liczba uczestników wynosiła ok. 400 tys. Czeskie radio przekazało, że niedzielna demonstracja była prawdopodobnie największą w historii Republiki Czeskiej, która powstała w 1993 roku.

- Wybrany w wyborach rząd ma prawo rządzić, ale nie ma prawa robić wszystkiego, na co ma ochotę, ani demontować instytucji demokratycznych - powiedział podczas manifestacji Mikulasz Minarz, lider stowarzyszenia Milion Chwil. - Pokażcie, że waszym celem nie jest przejęcie nad nimi kontroli, i pozwólcie ekspertom zaproponować rzeczywiste mechanizmy zabezpieczające ich niezależność od władzy politycznej - dodał.

Czesi krytykują rząd. Ten uderza w media

Sprzeciw wobec planów rządu nie miał jedynie formy niedzielnego protestu. Na początku listopada pracownicy mediów publicznych przeprowadzili jednodniowy strajk. Doprowadził on do ograniczeń w emisji programów. Wsparli ich studenci oraz artyści.

- Wiem, że cała nasza czeska telewizja publiczna stanowi gwarancję prawdy i obiektywizmu - powiedziała agencji Reutera 72-letnia emerytka Milana Rudolfova. - Jeśli zabraknie nam telewizji i radia publicznego, niestety nie będziemy już mogli wierzyć w nic - dodała.

Wspomniana agencja przekazała, że w odpowiedzi na krytykę rząd premiera Andreja Babisza zarzucił mediom - zarówno prywatnym, jak i publicznym - brak bezstronności. Polityk utrzymuje też, że zniesienie opłaty abonamentowej to jedynie realizacja obietnicy zmniejszenia obciążeń finansowych obywateli.



