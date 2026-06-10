W skrócie Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia wobec budowy luksusowego kompleksu na wyspie Sazan oraz w rejonie Vjosa-Narta i ostrzegła, że inwestycja może spowolnić proces akcesji Albanii do UE.

Rząd Albanii zadeklarował wstrzymanie prac do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, podczas gdy Komisja Europejska oczekuje przejrzystego procesu i wdrożenia unijnych przepisów środowiskowych.

Projekt Jareda Kushnera obejmuje budowę hoteli w obszarach zamieszkiwanych przez chronione gatunki, wzbudzając protesty i prowadząc do wszczęcia dochodzenia przez albańską prokuraturę antykorupcyjną.

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Według rzecznika Komisji Europejskiej minister środowiska rządu w Tiranie zobowiązał się do wstrzymania prac budowlanych i do przeprowadzenia, z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, oceny oddziaływania budowy na środowisko. - Oczekujemy zatem, że ocena ta zostanie przeprowadzona w sposób przejrzysty - podkreślił.

Jak przestrzegł Guillaume Mercier, Albania powinna powstrzymać się od kroków, które mogłyby zagrozić zamknięciu przez nią jednego z rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych.

Chodzi o rozdział 27. dotyczący kwestii środowiskowych. - Dlatego oczekujemy, że władze albańskie podejmą działania bezzwłocznie - podkreślił.

Bruksela ostrzega Albanię. Projekt zięcia Trumpa zagraża środowisku

Albania jest po Czarnogórze najbardziej zaawansowanym państwem Bałkanów Zachodnich w staraniach o wejście do Unii Europejskiej. W rozmowach dotyczących członkostwa otworzyła wszystkie 35 rozdziałów.

Rzecznik KE przypomniał, że albańskim władzom znane są z wcześniejszych raportów zastrzeżenia KE dotyczące kwestii środowiskowych. - W ramach końcowego etapu dla rozdziału 27. dotyczącego środowiska i zmian klimatu Albania musi w pełni dostosować się do przepisów UE w tym obszarze, w tym między innymi do dyrektywy ptasiej i siedliskowej - wymienił.

Mercier przekazał, że Albania w ramach starań o akcesję musi też wykazać, iż jest zdolna do zarządzania przyszłymi obszarami programu Natura 2000, których celem jest zachowanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt na terenie UE.

"Rewolucja flamingów" w Albanii. Protesty przeciw inwestycji Jareda Kushnera

Projekt Jareda Kushnera obejmuje budowę hoteli na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, na mokradłach w południowej gminie Zvernec, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie.

W Albanii od przełomu maja i czerwca trwają protesty w związku z planowaną inwestycją. Akcję demonstracyjną nazwano "rewolucją flamingów", ponieważ ten odcinek wybrzeża jest przystankiem migracyjnym dla ptaków.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Reutera premier Edi Rama zapowiedział, że mimo protestów rząd będzie kontynuował budowę kurortu. - To będzie piękny projekt, zrealizujemy go i będziemy dumni, że możemy wnieść swój wkład w rozwój Europy - powiedział.

Chce zbudować luksusowy kurort. Jared Kushner w ogniu krytyki

Jared Kushner ujawnił plan budowy luksusowego kurortu w 2024 roku, a na początku tego roku odwiedził region wraz ze swoją żoną, Ivanką Trump. Firma powiązana z Kushnerem otrzymała od władz Albanii specjalny status inwestora.

Dochodzenie dotyczące luksusowego projektu turystycznego wszczęła albańska specjalna prokuratura antykorupcyjna - pisał portal Politico. Śledczy badają okoliczności zmian w statusie chronionym tego obszaru oraz własności gruntów, które umożliwiły realizację inwestycji.

To kolejna kontrowersja wokół inwestycji zięcia Donalda Trumpa na Bałkanach. Wcześniej zapowiadał budowę hotelu Trump Tower w Belgradzie. Również ten projekt stał się przedmiotem śledztwa, a Kushner ostatecznie wycofał się z jego realizacji.

Źródło: Politico, Reuters, PAP





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