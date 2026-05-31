Ogromna eksplozja w Mjanmie. Ponad 50 osób nie żyje, wielu rannych

Jakub Pogorzelski

Co najmniej 55 osób nie żyje po wybuchu do którego doszło w budynku w północno-wschodniej Mjanmie. Narodowa Armia Wyzwolenia Taang, walcząca z rządzącą juntą wojskową przekazała, że przyczyną eksplozji była przypadkowa eksplozja materiałów składowanych w kopalniach.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Z lewej: mapa Azji z zaznaczeniem Birmy. Z prawej screen z wideo z nagranym dymem po wybuchu.
Co najmniej 55 osób zginęło w wyniku wybuchu w Mjanmie

W skrócie

  • W Mjanmie doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 55 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
  • Eksplozja nastąpiła w rejonie kontrolowanym przez Front Wyzwolenia Państwa Palaung i spowodowała zniszczenia domów oraz ofiary wśród okolicznych mieszkańców.
  • Przyczyną była przypadkowa eksplozja materiałów wybuchowych przechowywanych w kopalniach, a dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie przedmiotem dochodzenia.
"Front Wyzwolenia Państwa Palaung/TNLA składa najszczersze kondolencje rodzinom osób, które straciły życie, zostały ranne lub ucierpiały w wyniku eksplozji" - przekazała organizacja walcząca z juntą w oświadczeniu dla agencji Reutera. Jej zbrojnym ramieniem jest Narodowa Armia Wyzwolenia Taang.

Tragiczny wypadek w Mjanmie. Kilkadziesiąt osób nie żyje po wybuchu

Według informacji podanych przez BBC i lokalną agencję informacyjną Shwe Phee Myay News Agency zginęło co najmniej 55 osób, wśród nich 25 kobiet i 30 mężczyzn, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jak powiedział agencji Associated Press jeden z członków grupy ratowniczej, ok. 70 osób zostało poszkodowanych.

Do eksplozji doszło około południa czasu lokalnego w miejscowości Kaungtup, położonej kilka kilometrów na południe od granicy z Chinami. Jak wskazuje Reuters, ten obszar znajduje się pod kontrolą Frontu Wyzwolenia Państwa Palaung.

Armia Wyzwolenia Narodowego Taang poinformowała, że do tragedii doszło w wyniku "przypadkowej eksplozji" składowanych materiałów wybuchowych używanych w górnictwie i kamieniołomach.

"W wyniku tej eksplozji wielu mieszkańców okolicznych wiosek straciło życie, zostało rannych i doszło do uszkodzeń ich domów" - przekazano w oświadczeniu, nie podając jednak konkretnej liczby ofiar.

Potężna eksplozja materiałów wybuchowych. Trwa ustalanie przyczyn

Cytowany przez AFP jeden z ratowników pragnących zachować anonimowość przekazał, że potężna eksplozja zniszczyła wiele domów, a rannych przewieziono do miejscowego szpitala. Dodał, że "pod zniszczonymi domami mogło być więcej trupów".

Drugi z członków grupy ratowniczej miał powiedzieć, że ofiar jest więcej i może być ich 59, a ciała zostały zabrane przez służby ratunkowe w celu kremacji.

Rebelianci poinformowali, że dokładna przyczyna eksplozji jest obecnie przedmiotem dochodzenia.

Agencja AFP wskazała, że wiele rebelianckich grup w Mjanmie utrzymuje się z wydobycia cennych minerałów, aby finansować swoje kampanie przeciwko rządowej juncie. Niedostateczne środki bezpieczeństwa sprawiają, że często dochodzi do zawalenia się kopalni i innych wypadków.

Źródła: Reuters, AFP

