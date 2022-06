Ogromna dziura w Gwatemali. Ziemia zapadła się pod drogą

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Na środku ważnej arterii, prowadzącej do stolicy Gwatemali, nagle pojawiła się ogromna wyrwa. To skutek burzy tropikalnej i obfitych deszczów nawiedzających ten kraj. Dziurę prowizorycznie zabezpieczono folią i słupami ostrzegawczymi, a specjaliści ustalają, jak usunąć drogową "przeszkodę". Mają w tym doświadczenie, bo gwatemalskie grunty nie należą do stabilnych. Świat przekonał się o tym ponad 10 lat temu, gdy media obiegła fotografia potężnej, prawie idealnie okrągłej zapadliny w środku miasta.

Zdjęcie Dziura w Gwatemali / JOHAN ORDONEZ / AFP / East News