Jak podkreśliła we wtorkowym komunikacie Agencja Zdrowia Publicznego, regionalne służby epidemiologiczne badają przyczynę wzrostu zachorowań , gdyż na razie nie jest ona znana. Na podstawie wywiadu epidemiologicznego ustalono, że do zakażeń doszło w Szwecji , a infekcja dotknęła głównie mężczyzn współżyjącymi z mężczyznami.

"Zalecamy, tak jak poprzednio, zaszczepienie się osobom będącym w grupie ryzyka . Jest to ważne szczególnie teraz, gdy obserwujemy rozprzestrzenianie się infekcji" - zaapelował zastępca głównego epidemiologa kraju Erik Sturegard, cytowany przez Fohm.

Dotychczas w Szwecji potwierdzono ponad 200 przypadków zachorowań na małpią ospę, ale miały one miejsce przede wszystkim w 2022 roku, gdy choroba rozprzestrzeniła się w Europie. Od tego czasu 2,8 tys. Szwedów zaszczepiło się przeciwko tej infekcji.

Małpia ospa w Europie

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. W Europie o małpiej ospie głośniej zrobiło się w 2018 roku po potwierdzeniu zachorowań na terenie Wielkiej Brytanii .

W 2022 roku wielu chorych zaraziło się od nosicieli na kontynencie i ten fakt najbardziej niepokoił epidemiologów. Do tej pory prawie wszystkie przypadki w Europie stwierdzano u osób powracających z Afryki.

Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ) 11 maja 2023 roku ogłosiła, że małpia ospa nie stanowi już międzynarodowego zagrożenia.

Małpia ospa - objawy

Pierwsze objawy małpiej ospy nie różnią się od wielu innych zakażeń, co znacznie utrudnia prawidłową diagnozę. W początkowej fazie pojawia się ogólne osłabienie, bóle głowy i mięśni , a także dość wysoka gorączka (powyżej 38,5 stopni). Wyraźnie powiększone są też węzły chłonne.

Według danych WHO choroba trwa zwykle od 2 do czterech tygodni, a pierwsze symptomy pojawiają się w ciągu trzech tygodni od kontaktu z nosicielem wirusa. Wśród ludzi małpia ospa przenosi się drogą płciową oraz poprzez kontakt z płynami ustrojowymi lub skórą zakażonego, który zaraża.

Rzadziej dochodzi do zakażenia drogą kropelkową, ale nie można wykluczyć zarażenia tylko podczas przebywania w tym samym pomieszczeniu, co chory.

Małpia ospa w Polsce

Pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce odnotowano 10 czerwca 2022 roku w Warszawie, a drugi we Wrocławiu. Do końca lipca było ich już ponad 80. Szczególnie w Poznaniu pierwszy kontakt z wirusem MPXV był wyjątkowo intensywny - w podobnym czasie stwierdzono go u aż czworga pacjentów.