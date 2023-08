Do pożaru i eksplozji w Machaczkale w rosyjskim Dagestanie doszło w poniedziałek wieczorem 14 sierpnia. Nad ranem służby przekazały najnowsze informacje o tragedii.

Dagestan: Tragiczne żniwo pożaru i eksplozji. Ponad stu rannych

- 102 osoby poprosiły o pomoc medyczną. Na godz. 6 czasu moskiewskiego w placówkach medycznych przebywa 65 osób, z czego 11 to dzieci - poinformował szef regionu Siergiej Mielikow, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Wzrosła także liczba ofiar śmiertelnych. Potwierdzono śmierć co najmniej 27 osób, troje wśród nich to dzieci .

" Większość ofiar to świadkowie, którzy przyszli zobaczyć pożar " - napisano na profilu Baza na Telegramie.

Mahaczkała: Eksplozja na stacji benzynowej. Rośnie liczba zabitych

Do pożaru na obrzeżach Machaczkały doszło w poniedziałek wieczorem. Ogień pojawił się w serwisie samochodowym i szybko rozprzestrzenił się na pobliską stację benzynową, co doprowadziło do eksplozji. Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych Rosji przekazało, że ogień objął obszar 500 metrów kwadratowych.