Ogień w sali chorych. Tragiczny finał pożaru szpitala w Niemczech
Dwie osoby zginęły w pożarze szpitala w mieście Ludwigslust na północy Niemiec. Przedstawiciele lokalnych władz poinformowali, że ofiary to pacjenci placówki, którzy prawdopodobnie nie zdążyli ewakuować się z płonącego budynku.
W skrócie
- W pożarze szpitala w Ludwigslust na północy Niemiec zginęły dwie osoby będące pacjentami placówki.
- Ogień pojawił się nad ranem na oddziale radiologii, a następnie rozprzestrzenił się na dach budynku.
- W wyniku zdarzenia jedna osoba uległa zatruciu dymem, choć początkowo podawano wyższą liczbę takich przypadków.
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Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pojawieniu się ognia o godz. 4:28.
Z relacji niemieckich mediów wynika, że pożar wybuchł w jednej z sal na górnym piętrze budynku, gdzie mieścił się oddział radiologii, a następnie rozprzestrzenił się na poszycie dachowe.
Na miejsce natychmiast wezwano strażaków, a pracownicy szpitala rozpoczęli ewakuację pacjentów.
Niemcy. Pożar szpitala. Zginęli dwa pacjenci
"Dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, że niektórzy pacjenci byli wywożeni z kliniki na łóżkach i na wózkach inwalidzkich" - relacjonuje "Bild".
Z informacji podawanych przez niemieckie media wynika, że w czasie pożaru w szpitalu przebywało 82 pacjentów. Jak się okazało, nie wszystkim udało się wydostać z płonącego budynku.
Po opanowaniu ognia strażacy odnaleźli w jednej z sal ciała dwóch osób. Przedstawiciele lokalnych władz poinformowali, że ofiary to pacjenci placówki.
Początkowo informowano również o 34 osobach, które zatruły się dymem, jednak ostatecznie te doniesienia się nie potwierdziły. Na ten moment wiadomo o tylko jednym taki przypadku.