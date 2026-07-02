W skrócie W pożarze szpitala w Ludwigslust na północy Niemiec zginęły dwie osoby będące pacjentami placówki.

Ogień pojawił się nad ranem na oddziale radiologii, a następnie rozprzestrzenił się na dach budynku.

W wyniku zdarzenia jedna osoba uległa zatruciu dymem, choć początkowo podawano wyższą liczbę takich przypadków.

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Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pojawieniu się ognia o godz. 4:28.

Z relacji niemieckich mediów wynika, że pożar wybuchł w jednej z sal na górnym piętrze budynku, gdzie mieścił się oddział radiologii, a następnie rozprzestrzenił się na poszycie dachowe.

Na miejsce natychmiast wezwano strażaków, a pracownicy szpitala rozpoczęli ewakuację pacjentów.

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Niemcy. Pożar szpitala. Zginęli dwa pacjenci

"Dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, że niektórzy pacjenci byli wywożeni z kliniki na łóżkach i na wózkach inwalidzkich" - relacjonuje "Bild".

Z informacji podawanych przez niemieckie media wynika, że w czasie pożaru w szpitalu przebywało 82 pacjentów. Jak się okazało, nie wszystkim udało się wydostać z płonącego budynku.

Po opanowaniu ognia strażacy odnaleźli w jednej z sal ciała dwóch osób. Przedstawiciele lokalnych władz poinformowali, że ofiary to pacjenci placówki.

Początkowo informowano również o 34 osobach, które zatruły się dymem, jednak ostatecznie te doniesienia się nie potwierdziły. Na ten moment wiadomo o tylko jednym taki przypadku.





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