Ogień w sali chorych. Tragiczny finał pożaru szpitala w Niemczech

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Dwie osoby zginęły w pożarze szpitala w mieście Ludwigslust na północy Niemiec. Przedstawiciele lokalnych władz poinformowali, że ofiary to pacjenci placówki, którzy prawdopodobnie nie zdążyli ewakuować się z płonącego budynku.

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Strażacy pracują na wysięgnikach przy dachu szpitala w Niemczech po pożarze; widoczne zgliszcza i dym.
Pożar szpitala w Niemczech. Są ofiaryFacebook/Landkreis Ludwigslust-ParchimPUSTE

W skrócie

  • W pożarze szpitala w Ludwigslust na północy Niemiec zginęły dwie osoby będące pacjentami placówki.
  • Ogień pojawił się nad ranem na oddziale radiologii, a następnie rozprzestrzenił się na dach budynku.
  • W wyniku zdarzenia jedna osoba uległa zatruciu dymem, choć początkowo podawano wyższą liczbę takich przypadków.
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Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pojawieniu się ognia o godz. 4:28.

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Z relacji niemieckich mediów wynika, że pożar wybuchł w jednej z sal na górnym piętrze budynku, gdzie mieścił się oddział radiologii, a następnie rozprzestrzenił się na poszycie dachowe.

Na miejsce natychmiast wezwano strażaków, a pracownicy szpitala rozpoczęli ewakuację pacjentów.

Niemcy. Pożar szpitala. Zginęli dwa pacjenci

"Dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia pokazują, że niektórzy pacjenci byli wywożeni z kliniki na łóżkach i na wózkach inwalidzkich" - relacjonuje "Bild".

Z informacji podawanych przez niemieckie media wynika, że w czasie pożaru w szpitalu przebywało 82 pacjentów. Jak się okazało, nie wszystkim udało się wydostać z płonącego budynku.

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Po opanowaniu ognia strażacy odnaleźli w jednej z sal ciała dwóch osób. Przedstawiciele lokalnych władz poinformowali, że ofiary to pacjenci placówki.

Początkowo informowano również o 34 osobach, które zatruły się dymem, jednak ostatecznie te doniesienia się nie potwierdziły. Na ten moment wiadomo o tylko jednym taki przypadku.

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