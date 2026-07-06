Pożar pojawił się w dużym magazynie w miejscowości Parkersburg w hrabstwie Wood w amerykańskim stanie Wirginia Zachodnia w niedzielę rano. Strażacy zgłoszenie otrzymali o godz. 5:31 lokalnego czasu. Obecni w budynku ludzie zostali bezpiecznie ewakuowani i nikomu nic się nie stało, jednak pożar wywołał skutki odczuwalne w całym hrabstwie.

Pożar przeczekał strażaków. Pojawił się drugiego dnia

Było to drugie podczas minionego weekendu wezwanie do pożaru na terenie przemysłowym. Wcześniej, w sobotę, strażacy uczestniczyli w gaszeniu niewielkiego zarzewia ognia. Choć został on zduszony, następnego dnia rano ponownie się rozpalił i tym razem osiągnął znaczące rozmiary.

Oficjalnie nie podano przyczyny pożaru, jednak nieoficjalnie gazeta "News and Sentinel" donosi, że ogień miał się pojawić w wyniku zapalenia się plastikowego pojemnika wypełnionego nieokreśloną substancją.

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To spowodowało aktywowanie się systemu zraszaczy w magazynie i jednocześnie spowodowało powstanie chmury gęstego, czarnego dymu. Zraszacze powstrzymały rozprzestrzenianie się ognia, dając czas zastępom strażackim z całej okolicy na dojazd na miejsce zdarzenia.

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Na miejsce przybył również gubernator stanu, Patrick Morrisey, który ogłosił stan wyjątkowy dla hrabstwa Wood. Jak poinformował, ma to na celu umożliwienie służbom otrzymanie wszelkiej niezbędnej pomocy oraz ochronę bezpieczeństwa publicznego i reagowanie na "potencjalny wpływ [pożaru] na środowisko".

Dym mógł być "nieco toksyczny". Na miejscu pracowali specjaliści

Pożar zaniepokoił mieszkańców okolicy, ponieważ słup dymu był widoczny na wiele kilometrów. Wokół pożaru ustanowiono strefę zakazu wjazdu, a okolicznym mieszkańcom zalecono unikanie okolicznych dróg oraz niezbliżanie się do rzeki i strumieni w okolicy.

Istnieją poważne obawy o możliwe skażenie środowiska, ponieważ w magazynie składowano głównie plastikowe materiały, przez co dym mógł być "nieco toksyczny" i ludzie w miarę możliwości powinni unikać wdychania go - informowała lokalna telewizja WTAP.

Na miejscu pożaru pracowali oprócz strażaku również specjaliści ze stanowego departamentu ochrony środowiska, monitorujący jakość powietrza. O tym, czy pożar zanieczyścił okoliczną rzekę Little Kanawha.

"Ludzie powinni wiedzieć, że traktujemy ten incydent bardzo poważnie i podchodzimy do niego z dużą ostrożnością" - podkreślił gubernator Morrisey we wpisie na swoim profilu na Facebooku.

Źródło: "News and Sentinel", WTAP

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