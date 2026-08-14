W skrócie Na pokładzie statku wycieczkowego "Toys Boat" płynącego w pobliżu kurortu Fethiye w Turcji wybuchł pożar.

Jednostka przewoziła 115 osób, z czego 11 zostało przetransportowanych do szpitala z powodu podtrucia dymem, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani na brzeg, a służby opanowały ogień i prowadzą dochodzenie w sprawie pożaru.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Dramatyczne sceny na statku wycieczkowym rozegrały się w czwartkowe popołudnie u wybrzeży południowo-zachodniej Turcji. Statek, na pokładzie którego wybuchł pożar, zapewniał rozrywkę dla najmłodszych.

Lokalne władze, na które powołuje się agencja AFP przekazały, że na pokładzie znajdowały się rodziny, które wyruszyły w rejs w pobliżu nadmorskiego kurortu Fethiye.

Jak czytamy, to miejsce odpoczynku jest szczególnie popularne wśród turystów z Wielkiej Brytanii.

Turcja. Statek stanął w płomieniach, na pokładzie ponad 100 osób

Na pokładzie jednostki "Toys Boat", co można tłumaczyć jako "łódź zabawek", znajdowało się łącznie 115 osób.

Jak przekazała turecka Dyrekcja ds. Żeglugi Morskiej, wśród nich było 103 pasażerów, ośmiu animatorów i czterech członków załogi. Straż przybrzeżna wszystkich bezpiecznie ewakuowała.

Rozwiń

Do szpitala przetransportowano 11 osób, które podtruły się dymem. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Turcja. Trwa dochodzenie po wielkim pożarze na wycieczkowcu

Szalejący na statku ogień został opanowany, w czwartek po południu trwało jeszcze dogaszanie płomieni. "Sytuacja jest monitorowana przez Zarząd Portu w Fethiye, wszczęto też dochodzenie administracyjne" - przekazała Dyrekcja ds. Żeglugi Morskiej.

Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia, na których widać ewakuację pasażerów, a także skalę zniszczeń, jaką wyrządził pożar. "Toys Boat" została doszczętnie zniszczona, widać stopione elementy.

Źródło: AFP



