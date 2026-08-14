Ogień trawił statek, rejon spowiły kłęby dymu. Wielka ewakuacja pasażerów

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Wielki ogień zajął statek wycieczkowy w Turcji, a kłęby gęstego dymu spowiły okolicę. Na pokładzie "Toys Boat" znajdowało się w sumie 115 osób, które ewakuowała straż przybrzeżna. Część pasażerów trafiła do szpitala w objawami zatrucia. Jednostka płynęła do popularnego kurortu Fethiye.

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Płonący statek wycieczkowy na wodzie u wybrzeża Turcji, czarny dym unosi się nad pobliskimi drzewami.
Turcja. Statek stanął w płomieniach nieopodal popularnego kurortuDEMIROREN NEWS AAGENCYAFP

W skrócie

  • Na pokładzie statku wycieczkowego "Toys Boat" płynącego w pobliżu kurortu Fethiye w Turcji wybuchł pożar.
  • Jednostka przewoziła 115 osób, z czego 11 zostało przetransportowanych do szpitala z powodu podtrucia dymem, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani na brzeg, a służby opanowały ogień i prowadzą dochodzenie w sprawie pożaru.
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Dramatyczne sceny na statku wycieczkowym rozegrały się w czwartkowe popołudnie u wybrzeży południowo-zachodniej Turcji. Statek, na pokładzie którego wybuchł pożar, zapewniał rozrywkę dla najmłodszych.

Lokalne władze, na które powołuje się agencja AFP przekazały, że na pokładzie znajdowały się rodziny, które wyruszyły w rejs w pobliżu nadmorskiego kurortu Fethiye.

Jak czytamy, to miejsce odpoczynku jest szczególnie popularne wśród turystów z Wielkiej Brytanii.

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Na pokładzie jednostki "Toys Boat", co można tłumaczyć jako "łódź zabawek", znajdowało się łącznie 115 osób.

Jak przekazała turecka Dyrekcja ds. Żeglugi Morskiej, wśród nich było 103 pasażerów, ośmiu animatorów i czterech członków załogi. Straż przybrzeżna wszystkich bezpiecznie ewakuowała.

Do szpitala przetransportowano 11 osób, które podtruły się dymem. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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Szalejący na statku ogień został opanowany, w czwartek po południu trwało jeszcze dogaszanie płomieni. "Sytuacja jest monitorowana przez Zarząd Portu w Fethiye, wszczęto też dochodzenie administracyjne" - przekazała Dyrekcja ds. Żeglugi Morskiej.

Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia, na których widać ewakuację pasażerów, a także skalę zniszczeń, jaką wyrządził pożar. "Toys Boat" została doszczętnie zniszczona, widać stopione elementy.

Źródło: AFP

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