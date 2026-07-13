W skrócie Od początku tego roku we Francji ogień zniszczył nawet 32 tysiące hektarów roślinności - więcej niż w całym ubiegłym roku.

Francuskie służby zatrzymały 59 osób podejrzanych o celowe lub przypadkowe wzniecenie pożarów, z czego siedem przyznało się do podpalenia.

Pożary, w tym lasu Fontainebleau, nie zostały jeszcze opanowane. Problemy wpływają negatywnie na francuskie rolnictwo, energetykę i transport.

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Francja wciąż mierzy się z pożarami. Równocześnie śledczy sprawdzają, czy do ich powstania mogli przyczynić się ludzie. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że od początku lata aresztowano 59 osób.

- Jest 30 dorosłych, 29 nieletnich, o bardzo różnych profilach - powiedział minister na antenie France 2. - Spośród tych 59 wciąż mamy siedem osób przebywających w areszcie tymczasowym, oczekujących na proces, i które przyznały się do celowego spowodowania pożaru - dodał.

Pożar lasu Fontainebleau. Ponad tysiąc hektarów w ogniu

Odnosząc się do pożaru lasu Fontainebleau, który wybuchł w niedzielę po południu, Nunez wyjaśnił, że według aktualnych ustaleń ogień zajął 1,2 tys. hektarów.

- Niestety pojawiło się drugie ognisko, tuż przed godz. 15.00, pięć kilometrów od głównego pożaru. Tam płonie już sto hektarów - dodał. Minister podkreślił, że pożar nie jest opanowany i nadal się rozprzestrzenia.

Wcześniej, w oświadczeniu dla agencji AFP, Nunez nadmienił, że wykryto 10 różnych punktów pożaru, co wskazuje na celowe podpalenie. Hipoteza nie jest jeszcze potwierdzona.

Las Fontainebleau to największy obszar leśny położony blisko Paryża. W akcji w regionie francuskiej stolicy uczestniczą śmigłowce gaśnicze oraz samolot obserwacyjny. "Wszystkie dostępne zasoby są mobilizowane" - zapewnił prezydent Francji Emmanuel Macron w mediach społecznościowych.

Francja. Pożary sieją spustoszenie

Pożary i ekstremalne temperatury we Francji wpływają negatywnie na tamtejsze rolnictwo, energetykę i transport. Według agencji Reutera skala problemu w tym roku przekroczyła wartości z roku poprzedniego.

Francuskie władze podają, że od stycznia spłonęło około 32 tysiące hektarów roślinności.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że Europę mogą czekać kolejne trudne tygodnie z powodu nowych fal upałów formujących się na skutek układów wysokiego ciśnienia nad Atlantykiem.

Źródła: "Le Parisien", Reuters, France24, AFP





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