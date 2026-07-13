Ogień strawił tysiące hektarów Francji. Zatrzymano 59 osób

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Zatrzymano 59 osób podejrzanych o "celowe lub przypadkowe" wzniecenie pożarów we Francji. Skala problemu jest ogromna. Od początku roku ogień miał strawić nawet 32 tysiące hektarów roślinności w całym kraju.

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Pożar w lesie Fontainebleau, gęsty dym unoszący się nad płonącymi drzewami iglastymi.
Pożar w lesie FontainebleauFRANCK DESPREZ / SDIS 77AFP

W skrócie

  • Od początku tego roku we Francji ogień zniszczył nawet 32 tysiące hektarów roślinności - więcej niż w całym ubiegłym roku.
  • Francuskie służby zatrzymały 59 osób podejrzanych o celowe lub przypadkowe wzniecenie pożarów, z czego siedem przyznało się do podpalenia.
  • Pożary, w tym lasu Fontainebleau, nie zostały jeszcze opanowane. Problemy wpływają negatywnie na francuskie rolnictwo, energetykę i transport.
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Francja wciąż mierzy się z pożarami. Równocześnie śledczy sprawdzają, czy do ich powstania mogli przyczynić się ludzie. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że od początku lata aresztowano 59 osób.

- Jest 30 dorosłych, 29 nieletnich, o bardzo różnych profilach - powiedział minister na antenie France 2. - Spośród tych 59 wciąż mamy siedem osób przebywających w areszcie tymczasowym, oczekujących na proces, i które przyznały się do celowego spowodowania pożaru - dodał.

Pożar lasu Fontainebleau. Ponad tysiąc hektarów w ogniu

Odnosząc się do pożaru lasu Fontainebleau, który wybuchł w niedzielę po południu, Nunez wyjaśnił, że według aktualnych ustaleń ogień zajął 1,2 tys. hektarów.

- Niestety pojawiło się drugie ognisko, tuż przed godz. 15.00, pięć kilometrów od głównego pożaru. Tam płonie już sto hektarów - dodał. Minister podkreślił, że pożar nie jest opanowany i nadal się rozprzestrzenia.

Wcześniej, w oświadczeniu dla agencji AFP, Nunez nadmienił, że wykryto 10 różnych punktów pożaru, co wskazuje na celowe podpalenie. Hipoteza nie jest jeszcze potwierdzona.

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Las Fontainebleau to największy obszar leśny położony blisko Paryża. W akcji w regionie francuskiej stolicy uczestniczą śmigłowce gaśnicze oraz samolot obserwacyjny. "Wszystkie dostępne zasoby są mobilizowane" - zapewnił prezydent Francji Emmanuel Macron w mediach społecznościowych.

Francja. Pożary sieją spustoszenie

Pożary i ekstremalne temperatury we Francji wpływają negatywnie na tamtejsze rolnictwo, energetykę i transport. Według agencji Reutera skala problemu w tym roku przekroczyła wartości z roku poprzedniego.

Francuskie władze podają, że od stycznia spłonęło około 32 tysiące hektarów roślinności.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że Europę mogą czekać kolejne trudne tygodnie z powodu nowych fal upałów formujących się na skutek układów wysokiego ciśnienia nad Atlantykiem.

Źródła: "Le Parisien", Reuters, France24, AFP

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